A partir del lunes inician pagos de becas de nivel superior

** Los depósitos se realizarán de manera escalonada a lo largo de la siguiente semana para las y los 8 mil 165 jóvenes que resultaron beneficiados con este apoyo y concluirá el viernes 25 de enero.

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) informó que será a partir del próximo lunes 21 de enero, cuando comiencen a reflejarse los depósitos correspondientes a la Beca Estatal de Manutención para el Nivel Superior.

La convocatoria, fue dirigida a estudiantes inscritos en alguna Institución Pública de Educación Superior (IPES) en programas de licenciatura o Técnico Superior Universitario (TSU), que recibieron el beneficio del Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior-Manutención durante el ciclo escolar 2017-2018, y se publicó en el mes de septiembre del año pasado.

El depósito de este apoyo, se realizará de manera escalonada a lo largo de la siguiente semana para los 8 mil 165 jóvenes que integran el padrón de beneficiarios, y concluirá el viernes 25 de enero.

La jefa del Departamento de Educación Superior, Nicté Ortiz Villanueva mencionó que el pago correspondiente a los cuatro meses que contempla esta convocatoria, “será cubierto en una sola exhibición a través del medio de pago (tarjeta bancaria) otorgado para hacer el depósito de los recursos correspondientes a la convocatoria 2017-2018”.

Informó que al igual que en los procesos anteriores, “el monto de los apoyos será en función del año de estudios que curse la becaria o el becario: 750 pesos mensuales para el primer año del plan de estudios; 830 pesos mensuales para el segundo; 920 para el tercero y mil pesos para estudiantes del cuarto o quinto año del plan de estudios”.

Aclaró que no se entregarán nuevos medios de pago ni se asignarán nuevos números de cuenta para el depósito de los apoyos. Si por algún motivo la becaria o el becario no tiene la tarjeta facilitada con anterioridad, deberá solicitarlo directamente ante la institución bancaria y en caso de que la cuenta se encuentre inactiva y no sea posible el depósito del apoyo, la beca será cancelada.

Ortiz Villanueva indicó que el Estado destinó recursos por un monto de 30 millones 519 mil 320 pesos para que las alumnas y los alumnos que ya contaban con el beneficio de la Beca de Manutención, pudieran obtener de nueva cuenta este importante apoyo a fin de “generar condiciones que permitan brindar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa, y construir una sociedad más justa”, concluyó.

Para cualquier duda o información referente a la Beca Estatal de Manutención, las personas interesadas pueden comunicarse al Departamento de Educación Superior, teléfono (614) 4293300, extensiones 21048, 21071 y 21072. Vía correo electrónico: departamento.educacionsuperior@gmail.com o directamente en las oficinas: calle Bogotá #1905, fraccionamiento Gloria, Chihuahua, Chih., C.P.31130

Comentarios

comentarios