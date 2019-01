‘Luisito Rey me pidió ayuda para matar a la mamá de Luis Miguel’

Por: La Redacción.

Ciudad de México., 18 de enero del 2019.- Esta semana, el actor Andrés García, quien fuera amigo cercano a la familia de Luis Miguel, aseguró que fue el propio padre de ‘El Sol de México’, Luis Gallego Sánchez (mejor conocido como ‘Luisito Rey’), quien le pidió ayuda para terminar con la vida de Marcela Basteri, madre del cantante, en el año de 1986.

“Luisito me pidió que viniera a España diciéndome que ‘Micky’ [Luis Miguel] tenía un problema muy serio. Y no, el problema era él, que quería matar a Marcela […] me dijo: ‘ayúdame a matar a Marcela'”, aseveró García durante una entrevista que concedió al programa ‘Un Nuevo Día’ del canal Telemundo el pasado 16 de enero.