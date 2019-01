Con dudas, chóferes acuden a convocatoria de AMLO

Mientras José Luis Domínguez aún duda en entregar sus papeles para obtener el empleo de operador de pipa de Pemex, debido a que su trabajo actual le brinda buenas prestaciones, para Mauricio Guevara la convocatoria que lanzó el presidente, le parece una buena oportunidad para obtener estabilidad con un trabajo en el gobierno.

A punto de cumplir 60 años en febrero, Mauricio, dijo que tras haberse enterado de esa oferta laboral esta mañana lo que se le hizo más atractivo fue “el sueldo y la planta con el gobierno”, ya que lleva 15 años trabajando en el transporte público de la Ciudad.

Después de haberse acercado a preguntar a los soldados que permanecen vigilando frente a la puerta 8 del Campo Militar 1-A, con algunos papeles dentro de un folder, Mauricio fue rechazado porque su licencia se encuentra vencida.

Sin tener certeza si ese trabajo es provisional, ya que no le permitieron seguir el trámite hasta que complete la documentación, el hombre comentó que obtenerlo sería mejor, ya que trabajando en el transporte público llega a obtener 400 pesos al día, sin ninguna prestación.

Sobre el riesgo que podía implicar ser operador de una unidad en la que se transporte combustible, en tiempos en que el gobierno federal combate el robo de hidrocarburos, el hombre aseguró que no es problema, ya que en cualquiera que se dedique a esta actividad siempre corre un riesgo.

Así, mientras la gente llegaba de apoco y en lapsos de al menos media hora se juntaban grupos de 20 personas que, se anotaban y eran trasladados a bordo de un camión hacia el interior del campo militar en donde recibirían la charla informativa sobre el empleo, el dilema de Mauricio que los observaba desde afuera se centró en poder actualizar su licencia para poder obtener el empleo.

Mientras tanto, José Luis Domínguez seguía afuera del lugar, dudando sobre las ventajas y las desventajas del trabajo.

“Mi edad ya no está para estar dejando los trabajos donde quiera y si dejo mi trabajo oficial y vengo a este que es eventual o por un tiempo, pues no me conviene”, comentó el sujeto que tiene 34 años de experiencia como conductor de unidades de carga seca.

Para los hermanos Joel y Javier Badillo Pérez, después de ser avisados por un familiar que trabaja en la Secretaría de la Defensa Nacional, esa oferta de trabajo también los llevó a pedir informes.

“Está bien, pero como está la situación ahorita es muy riesgoso estar de chofer de las pipas de Pemex”, comentó sin haber perdido el interés y sin tener certeza del sueldo que se ofrece.

