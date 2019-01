Un jefe que duerme poco trabaja como si estuviera ebrio

Muchos jefes y líderes de compañías pueden decir que no duermen lo suficiente.

Pero la mayoría de los gerentes o directores ejecutivos no admitirían que van a trabajar un poco borrachos, distraídos, menos creativos y más propensos a ser abusivos con sus equipos.

Sin embargo, esos son los efectos que puede tener dormir menos de 7 a 9 horas por noche.

Un estudio frecuentemente citado descubrió que una persona que está despierta durante 19 o 20 horas (es decir, alguien que duerme de 4 a 5 horas por noche) realiza tareas como alguien que está legalmente ebrio.

Otro estudio descubrió que si duermes 6 horas por noche durante 10 días, el día 11 te verás tan afectado como alguien que pasó la noche sin dormir.

El investigador del sueño Christopher Barnes, que enseña administración en la Foster School of Business de la Universidad de Washington, ha realizado estudios que encontraron que los gerentes que duermen poco exhiben menos autocontrol emocional. Eso hace que sea más probable que se comporten de forma abusiva hacia los subordinados, lo que a su vez puede reducir el compromiso en el lugar de trabajo.

“¿Acaso los CEOs que duermen 6 horas trabajan de manera óptima? No, no lo hacen”, dijo el neurocientífico Matthew Walker, autor de Why We Sleep. “Y no se trata solo de la efectividad, también se trata de la eficiencia. Cuando no duermes lo suficiente, eres ineficiente. ¿Por qué tratar de hervir el agua a fuego medio cuando puedes hervirla a fuego alto?”.

La mayoría de los expertos en sueño estiman que no más del 3% de la población está configurada genéticamente para funcionar bien en menos de 6 horas de sueño por noche, según Els van der Helm, investigadora del sueño y cofundadora de Shleep, que ofrece programas de sueño para clientes corporativos.

Una mayor conciencia

Parece que los CEOs y otros líderes se están dando cuenta de lo vital que es el sueño para su capacidad de rendir al máximo, incluida su capacidad de concentración. The Potential Project, una firma de investigación y capacitación de liderazgo global, entrevistó a 250 directores ejecutivos de compañías Fortune 500. Un total de 200 de ellos dijeron que duermen de 7 a 8 horas.

En los últimos meses, siete CEOs, de compañías como Mass Mutual, Red Hat, Basecamp y Eventbrite, dijeron a CNN que tienen intenciones de dormir de 7 a 8 horas.

Mientras tanto, otros ejecutivos también están dándose cuenta de los beneficios del sueño. Y no solo duermen más horas, sino que también duermen con mayor calidad haciendo más ejercicio y desarrollando rituales consistentes a la hora de acostarse. Eso incluye irse a la cama a la misma hora todas las noches y mantener el teléfono y otros dispositivos fuera del alcance.

Martina Bender-Scheel, la directora de talento y cultura de Deloitte en Suiza, solía dormir de 5 a 6 horas por noche durante la semana, y una hora más los fines de semana.

“Me levantaba temprano para preparar a los niños y prepararme a mí para el día, ir a trabajar y, por la noche, trataba de estar en casa para cenar, llevar a los niños a la cama y luego estar en la computadora para trabajar de nuevo hasta después de la medianoche”, dijo Bender-Scheel en un correo electrónico. Ahora duerme al menos 7 horas por noche durante la semana y trata de obtener una hora más o menos una noche los fines de semana.

“Siento una gran diferencia. Soy capaz de hacer más cosas durante el día ya que puedo concentrarme mejor y pensar más agudamente. También tengo resultados más creativos cuando tengo que resolver problemas complejos. Mi capacidad de recuperación emocional es mayor. Y me río más”, dijo.

Filippo Rossi, socio principal de McKinsey & Company, también ha pasado de dormir 6 horas por noche a al menos 7.

“Pasaba la última hora antes de irme a dormir leyendo o hablando con mi familia, paseando al perro o bañándome. Cuando estoy en mi computadora después de la cena, inmediatamente me doy cuenta de que es difícil conciliar el sueño y permanecer dormido”, dijo Rossi.

Además de sentirse mejor, Rossi cree que sus clientes obtienen un gran retorno de la inversión por dormir más.

“¿Quién quiere pagar por un consultor ‘borracho’? Mi trabajo requiere una mente ágil y rápida y una presencia continua, por lo que tomé la decisión de usar el sueño como una palanca estratégica para recuperarme más y rendir al máximo con la mayor frecuencia posible”. Dijo Rossi.

John Bowers, CEO de JCC Bowers, una compañía que creó una aplicación para controlar sus dispositivos electrónicos, admite ser un trabajo en progreso cuando se trata de dormir.

La llamada de atención de Bowers, por así decirlo, fue cuando tuvo que ir ak hospital por agotamiento después de dormir solo 4 horas durante tres días.

Con equipos en varios continentes, Bowers solía despertarse varias veces por noche para atender las solicitudes, dijo.

No más. Ahora suele estar en la cama a las 11 p.m. y consigue unas 5 horas de sueño.

Dice que aún piensa en el trabajo mientras duerme, pero cree que la calidad de su sueño lo está ayudando a resolver problemas de manera creativa.

“Es una mejora sustancial sobre lo que era”, dijo.

CNN

