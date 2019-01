Presentan ante el MP a los 7 detenidos presuntos mata policías

A unas horas de la agresión a los dos policías municipales, elementos de la Dirección de Seguridad Pública lograron la detención de cinco hombres y dos mujeres en un domicilio de la colonia El Mármol, donde aseguraron 4 armas de fuego y uno de los autos probablemente relacionados en el incidente en que perdiera la vida el policía segundo Roberto Carlos Rivero Chacón y resultara lesionado su compañero de trabajo.

Los detenidos son Kevin Ernesto F. M., de 19 años de edad; Jose Alfredo C. C., de 20; Joel Iván M. C., de 21, así como Jonathan C. C., de 22 y José Israel R. L., de 28, además de dos mujeres de nombre Brenda Janeth C. L. y Paola Yazmín R. O., de 18 y 26 años, respectivamente, cuya detención se logró gracias a la coordinación entre corporaciones del municipio y estado.

Durante el operativo llevado a cabo la madrugada de este jueves, se aseguraron dos armas largas calibre.223 y dos cortas correspondientes a una escuadra 9MM y otra 380, además de cartuchos útiles, casquillos y varias porciones de una sustancia de características similares al cristal, y uno de los vehículos en que presuntamente se transportaban al momento de la agresión.

Cabe mencionar que en la vivienda se encontraban dos menores de edad que fueron asegurados y puestos a disposición de la Procuraduría de Atención a las Niñas, Niños y Adolescentes, a través de la Unidad de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, UNNA, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Comentarios

comentarios