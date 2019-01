Guardia Nacional debe ser civil, temporal y regulada: Miguel Riggs*

El Diputado Federal Miguel Riggs indico que no se debe permitir que se empiece a centralizar todo, porque cada Estado debe participar en la realización de las tareas, tal el caso de la seguridad.

Nuestro compromiso es combatir la inseguridad en el país y con ello se deben tener mejores policías, ministerios públicos bien capacitados y un sistema de justicia funcional y efectiva que conlleva a la inversión de los recursos públicos destinados a estas áreas y que ahora estarán direccionadas a la Guardia Nacional, un ente de seguridad que es militar y que pone en peligro el respeto de los Derechos Humanos.

“El presidente López Obrador era el primero en señalar que el Ejército debería de estar en los cuarteles, y ahora que es gobierno lo primero que hace es ya no sólo mantenerlo en las calles, sino terminar de militarizar la seguridad en México”.

“O sea, aquí yo tengo una pregunta. O se es o no se es militar, o es civil, porque no puede ambas, como tampoco se puede estar a favor de la democracia restringiendo libertades y militarizando la seguridad como ustedes aquí lo proponen y se aferran en masa”.

“Lo repito, o se es o no se es, y ustedes están demostrando que son capaces de todo, menos de hacer lo que prometieron en campaña”.

Señaló que no están conformes de como quedo la decisión de la Cámara pues es una imposición del presidente López Obrador y de sus diputados. Nosotros estamos convencidos que se deben incrementar los fondos públicos para los esfuerzos locales y con ello también establecer que esta Guardia no sea una carga para los municipios y los Estados, pero sobre todo nuestro objetivo en Acción Nacional como legisladores fue siempre que no fuera un régimen militar el que controlara la seguridad en México y mucho menos en los términos en que llegó la propuesta.

La mejor opción siempre fue que existiera una plena colaboración de la federación y los Estados. Nosotros dice Riggs Baeza, votamos a conciencia y nuestros posicionamientos fueron en el sentido de que se estableciera una protección real al ciudadano, se combatiera el crimen y no se impusiera una Guardia nacional militar, que pudiera tener labores policiales políticas y no solamente de seguridad, además de que debe tener un esquema de rendición de cuentas, porque su creación consiste en proteger a los ciudadanos y no convertirse en un instrumento que, por el contrario, limite y agreda los derechos de los mexicanos.

