‘Gullit’ Peña reconoce su alcoholismo y busca equipo en el mercado

El aún jugador del Rangers de Escocia expresó que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho, ahora en su etapa de rehabilitación. Quiere estar arreglado con un equipo antes del 31 de enero.

Carlos ‘Gullit’ Peña reconoció su problema de alcoholismo, del cual se está rehabilitando para encontrar equipo en la presente ventana de fichajes. Expresó que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho y no se siente apenado por hablar de dicho tema.

“No me arrepiento de nada, todo lo que he hecho es porque yo he querido, nadie me obligó a hacer nada. Cuando quise jugar futbol, fue por mí; cuando quise levantar una cerveza, fue por mí; cuando quise tener un hijo, fue igual (…) Estoy tranquilo, no me da pena ni miedo. Tuve un problema de alcoholismo y por eso me metí con Chávez. Tengo una rehabilitación, a veces tengo una persona a mi lado y así como me pasó a mí le puede pasar a cualquiera”, declaró el ex jugador mexicano de Chivas y bicampeón con León en entrevista para Multimedios.

Peña busca superar dicha adicción para regresar al profesionalismo. Confesó que tiene aún contrato vigente con el Rangers de Escocia y que clubes del Ascenso MX están interesados en sus servicios: “No es difícil si uno quiere cambiar, yo tomé la decisión de darme una segunda oportunidad (…) Quiero seguir jugando futbol, tengo 28 años, ya sea en Rangers, Turquía, o Polonia. Tengo hasta el 31 de enero para decidir. Me queda un año y medio más de contrato con Rangers. (Existe la posibilidad de) Dorados, Correcaminos y se puede checar cualquier oferta, yo solo quiero lo mejor para mí y los que me rodean”, detalló el mundialista con Selección Mexicana en Brasil 2014.

Carlos Peña estuvo registrado con Necaxa en el Apertura 2018, pero no pudo reivindicarse de su problema de alcoholismo, por el cual salió de Cruz Azul. Optó en rehabilitarse en la clínica de Julio César Chávez, la cual ayuda a personas con problemas de adicciones.

