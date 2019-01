Denuncia defensa de ex secretario de Duarte excesos e irregularidades en torno a juicio

Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., 16 de enero del 2019.- El abogado Jesús Roberto Valles Aragón, expresó que el caso de Jesús Luna Hernández, asistente personal del exgobernador priista de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, “ven situaciones políticas dentro del asunto, pues se ha establecido con testigos y diversos medios de pruebas que él no tenía las facultades para ejercer aquellos actos que se le están imputando”.

Valles Aragón destacó que un juez federal destacó “ciertas situaciones”, por lo que se tuvo que reponer la audiencia, sin embargo, a pesar de ello se puede percibir “la misma tesitura del juez”, al mismo tiempo en que la Fiscalía General del Estado (FGE) solicita plazos excesivos en la investigación. Juan Manuel Luna tiene alrededor de diez meses detenido.

Dicha situación fue calificada por el abogado del exsecretario técnico de Duarte Jáquez “como excesiva” por parte de las autoridades estatales, lo que se contrapone en los “principios de buena fe y ética que ellos deberían tener”, dijo Valles Aragón.

“Jesús Manuel Luna fue detenido en el vecino país, pero esta detención no se hizo conforme a los lineamientos establecidos en una extradición, esto por más que la FGE quiera asegurar que fue una deportación, ya que existe un documento que le fue enviado al juez de la ciudad de Chihuahua a uno de migración”, dijo.

La vinculación a proceso de Jesús Luna Hernández no se encuentra apegada a derecho pues los hechos no los plantean de manera correcta, ya que las atribuciones del exsecretario técnico de Duarte Jáquez eran meramente de “acompañante” del exmandatario priista”, lo anterior fue confirmado por testigos de los hechos. Es decir, Luna Hernández no tenía facultades para acceder a los bienes del Gobierno del Estado, la normatividad a las que hace alusivas la FGE señala que la orden para que las aeronaves volaran deberían provenir del despacho de Duarte Jáquez, mientras que en documentos se establece que este joven era el secretario técnico del entonces gobernador de Chihuahua, explicó la defensa del parralense.

Los testigos señalaron que quien era el secretario particular de Duarte Jaquez era Manuel Servando Portillo, más no Jesús Luna Hernández, por lo que la defensa se encontrará analizando el asunto con la finalidad de agotar instancias federales, o bien, la posibilidad de atacar en juicio oral este caso”, concluyó Valles Aragón.

