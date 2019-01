Yaya Touré: “Rafa Márquez era diez veces mejor que Piqué”

-El mediocampista marfileño dio el ‘once ideal’ de futbolistas con los que jugó y destacó al mexicano: “Fue uno de los defensores más duros. Era tan, tan bueno…”.

El mexicano Rafael Márquez, actualmente presidente deportivo del Atlas, es bien recordado por sus ex compañeros de equipo. Yaya Touré, mediocampista marfileño, compartió vestidor con el azteca durante casi tres temporadas en el FC Barcelona (2007 a 2010) y aún guarda buenos recuerdos sobre él en el terreno de juego.

En entrevista para la cadena Sky Sports en Inglaterra, Yaya Touré destacó la capacidad defensiva que tenía Rafa Márquez y señaló que era 10 veces mejor que Gerard Piqué, quien aún continúa desempeñándose en la central blaugrana. En dicha charla, el marfileño eligió a los mejores once futbolistas con los que compartió equipo.

“Márquez fue uno de los defensores más duros. La gente no lo recuerda porque no jugó en Inglaterra, pero si quieres recordarlo, tienes que ir a YouTube y comprobar cómo era en Barcelona. Qué defensor. Fue 10 veces mejor que Gerard Piqué. Era similar, pero Piqué era más alto. Créeme, fue 10 veces mejor. Era tan, tan bueno. Me enamoré de él”, expresó.

Mientras define su futuro, se dice que podría jugar para el Celtic en Escocia, Yaya Touré eligió a los siguientes jugadores en su ‘once ideal’: Ederson; Vincent Kompany, Carles Puyol, Rafel Márquez; Andrés Iniesta, Leroy Sané, Sergio Agüero, Lionel Messi, Thierry Henry, Samuel Eto’o y Didier Drogba.

