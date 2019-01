La Roma pidió el fichaje de Messi para este invierno y así le respondió el Barcelona

Seamos sinceros, ¿a qué equipo no le gustaría contar con los servicios de Lionel Messi? La mejor respuesta a este cuestionamiento la ha dado la Roma, en una particular publicación hecha en su cuenta de Twitter.

Y es que hace unas horas, Sky Sports lanzó una pregunta dirigida a los diferentes aficionados de los clubes europeos, relacionada al fichaje que desearían que su equipo concretara este mismo mes.

El club italiano no dudó en citar el ‘tuit’ de la cadena británica, dando el nombre del ’10’ del barcelona, acompañado por el icono de una cabra, el cual hace referencia al término GOAT (Greatest Of All Time o el Más Grande de Todos los Tiempos, en español).

Las reacciones por parte de los seguidores del conjunto romano no se hicieron esperar, pero hubo una respuesta que sorprendió a todos, la del Barcelona, que solo se limitó a señalar: “Cuando sabes, sabes”, acompañando nuevamente el texto con el icono de la cabra.