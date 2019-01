Moctezuma transparenta bienes; Olga y Josefa aún los mantienen ocultos

Aunque el titular de Educación transparentó sus bienes, no aceptó hacer públicos sus conflictos de interés, mientras que las secretarias de Gobernación y Medio Ambiente mantienen cerrados los datos.

A una semana de que el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que nadie podrá trabajar en el gobierno si no transparenta sus bienes, las titulares de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Medio Ambiente, Josefa González Blanco, siguen sin hacer públicos sus datos patrimoniales en la plataforma DeclaraNet.

“Por cuestiones de índole moral todos tenemos que dar a conocer los bienes. El que no dé a conocer sus bienes, alegando que la ley no se lo exige, no va a poder desempeñarse en este gobierno“, dijo López Obrador en su conferencia del pasado 3 de enero.

El secretario de Educación, Esteban Moctezuma, era otro que mantenía ocultos sus bienes hasta que este jueves publicó una nueva versión en la que da cuenta de sus ingresos, casas, automóviles y cuentas bancarias aunque sin especificar sus valores ni saldos. Sin embargo, no aceptó hacer públicos sus posibles conflictos de interés.

Otro funcionario federal que también decidió abrir su declaración patrimonial esta semana, fue el Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.

En tanto, personajes como César Yáñez Centeno, coordinador de Política y Gobierno; Jesús Ramírez Cuevas, titular de Comunicación Social; Alfonso Romo de la Garza; jefe de gabinete y Gabriel García Hernández, coordinador de los llamados súper delegados, no han cumplido con la presentación de sus declaraciones.