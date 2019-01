Jennifer Lopez dispuesta a llegar a los 50 sin miedos

-La actriz regresa a las salas de cine en Latinoamérica con Jefa por accidente; en entrevista habla de la fuerza de la mujer en todos los ámbitos.

Jennifer López cumplirá 50 años el próximo 24 de julio, y para la actriz estadounidense la edad hay que vivirla más en lo emocional que en lo físico.

Por ahora, regresa a la pantalla grande con la comedia Jefa por accidente (Second act) dirigida por Peter Segal, en la que también actúan Vanessa Hudgens, Milo Ventimiglia y Leah Remini.

La cantante, empresaria, productora y actriz pasa un buen momento a nivel profesional y personal, y tomó esta historia escrita por Justin Zackham y Elaine Goldsmith-Thomas, por ser “inspiradora y trata sobre la perseverancia y la creencia en ti mismo”.

¿La mujer refuerza su protagonismo?

— ¡Es nuestro momento! Siempre somos las protagonistas, pero no es equitativo a la vista. La mujer acapara ya varios roles, y no sólo en esta industria, sino en la política, la economía, la ciencia. Ahora, ya es más equitativo cada puesto y cada rol, y no por ser mujer, sino por los conocimientos, los valores y la manera de ejercer un empleo.

Por eso acepté regresar al cine con el personaje de Maya, que es un mujer de 43 años, que busca mejorar su calidad de vida. Ella es una innovadora que escucha a los clientes, sabe lo que necesitan y encuentra una manera de cumplir, pero como suele pasar, deciden contratar “al hombre adecuado para el trabajo”, pero no te contaré la trama, lo que sí es que muestra la fuerza de la mujer.

Han nacido varios movimientos femeninos, pero no para buscar protagonismo, sino obtener los mismos derechos. Antes cuidabas más las maneras de ejercer las opiniones, ahora nuestras voces están siendo escuchadas.

¿Te sientes bien en el género de la comedia romántica?

— Soy una romántica de corazón, soy muy cursi y lloro por cualquier momento tierno. En la cinta retrata a mujeres reales, y de alguna manera nos burlamos de nosotras mismas.

Sí es una comedia pero con mucho corazón, en la que las mujeres se reinventan a sí mismas, a cualquier edad.

¿Te gusta salirte de la zona de confort?

— Es algo que amo hacer, porque te permite crecer como persona. Mis hijos me hacen salirme de mi zona de confort, y ellos aportan mucho a mi vida.

A través de mi carrera he pasado por miedos, peligros, alegrías y tristezas, y los riesgos que implica hacer cosas que normalmente no harías, son lo que han hecho a Jennifer Lopez.

He tomado muchas segundas oportunidades, porque no me gusta estancarme.

¿Por qué regresar con Jefa por accidente?

— Las películas que estoy eligiendo en este momento son muy específicas. Tengo cerca de 50 años, y no quiero representar a mujeres jóvenes, sino historias verdaderas, así sin maquillaje. Busco roles auténticos para mí, eso es lo principal.

Te catalogan como la diva de la música latina, ¿cómo refrescas tus sonidos?

— La música es un motor importante en mi carrera, me gusta seguir las tendencias e integrarlas con mi estilo. Disfruto las colaboraciones, y me he vuelto una fan del género urbano.

Debuté en el trap con la canción Te gusté junto a Bad Bunny, pero también ya trabajé con Pitbull, Wisin y J Balvin. La música me permite divertirme en el escenario y sorprender a la gente, a través de las coreografías y la producción.

Mis raíces puertorriqueñas me han empujado al género del trap y reguetón, así que todo forma parte de mi historia.

