Equipos que llegaron de Comodines a playoffs, y ganaron el Super Bowl

Tres de los cuatro comodines siguen con vida y con grandes posibilidades de continuar rumbo al Super Bowl y convertirse en el séptimo ganador que ingresa por esta vía.

La ronda de comodines ya se llevó a cabo y con un saldo positivo para estos. Con excepción de Seahawks, los tres restantes vencieron a campeones divisionales y ahora van por los siguientes para quedar a sólo un paso del Super Bowl.

Cabe recordar que ver campeón a un comodín no es lo habitual, pero se ha dado, puntualmente en seis ocasiones, y resultando en campeones memorables que a la fecha permanecen en la memoria de los fanáticos de la NFL.

La primera vez que aconteció esto fue hace casi cuatro décadas. Desde entonces pasaron muchos años para que se repitiera la proeza y en la década pasada fue un hecho recurrente. Ahora mismo, Colts, Chargers e Eagles tienen posibilidades de añadirse a la lista en la que a continuación te mencionamos a los ganadores del Vince Lombardi que ingresaron a playoffs por la vía del comodín.

Raiders 1980

Los Raiders de Jim Plunkett fueron los pioneros de esta categoría. El equipo dirigido por Tom Flores terminó con un récord de 11-5, misma marca que los Chiefs, pero los mejores números de Kansas City los puso como campeones de la División Oeste de la AFC. Los de Oakland comenzaron su camino en playoffs contra los Oilers a quienes derrotaron fácilmente por 27-7. Posteriormente tuvieron el duelo más parejo contra los Browns a los que vencieron apenas por dos puntos. En la final de conferencia dieron cuenta a sus rivales divisionales y quienes les arrebataron la cima para ir a Nueva Orleans a pelear el Lombardi. En el Superdomo de Louisianavencieron a los Eagles para adjudicarse su segundo Super Bowl.

Juego de comodín: 27-7 vs. Oilers

Juego divisional: 14-12 vs. Browns

Final AFC: Championship 34-27 vs. Chargers

Broncos 1997

17 años transcurrieron para que de nuevo un Wild Card llegara al Super Bowl. El destino le preparó a John Elway y sus Broncos su gran momento, luego de caer en tres ocasiones en el partido más importante de la NFL. Con un récord de 12-4, el segundo mejor de toda la Liga, quedaron en segundo sitio de la División Oeste. El camino a San Diego para Denver tuvo a los sorprendentes Jaguars como su primer rival en playoffs y la experiencia de Elway se impuso al novato Mark Brunell.

Para el juego divisional tumbaron a los Chiefs por un cerrado marcador de 14-10 para avanzar a la final de conferencia contra los Steelers a los que eliminaron con un gran regreso. El primer Lombardi de Broncos y Elway llegó al derrotar a los vigentes campeones: Packers. Con un triunfo contundente por 31-24, las páginas doradas de la NFL anotaron su nombre.

Juego de comodín: 42-17 vs. Jaguars

Juego divisional: 14-10 vs. Chiefs

Final AFC: 24-21 vs. Steelers

Ravens 2000

El inicio del Siglo XXI tuvo a otro Wild Card en lo más alto de la Liga. Ese equipo que arrasó con todos los récords a la defensiva y liderado por Ray Lewis terminó con récord de 12-4 y tuvieron que arrancar desde el juego de comodín contra los Broncos a los que literalmente borraron del emparrillado. Posteriormente los Titans tampoco pudieron poner mucha resistencia y en la final de la AFC los Raiders también fueron casi barridos.

La cita en Tampa tuvo a los Giants como el rival frente al que no tuvieron piedad y con el marcador final de 34-7, Baltimore se convirtió en el primer campeón del nuevo milenio.

Juego de comodín: 21-3 vs. Broncos

Juego divisional: 24-10 vs. Titans

Final AFC: 16-3 vs. Raiders

Steelers 2005

Una de las franquicias con más tradición en la NFL también ingresó como Wild Card en uno de sus títulos. La temporada de 2005 tuvo a Pittsburgh con una marca de 11-5 y las expectativas más altas. El primer triunfo en playoffs llegó sobre sus rivales divisionales: los Bengals. Después fueron los Colts de Peyton Manning los que sucumbieron ante la cortina de acero y luego los Broncos fueron el último escalón para arribar al Ford Field de Detroit. Ahí, los Seahawks ocuparon el lugar de víctimas al caer por 10-21 con esto, los Steelers se convirtieron en el equipo con cinco trofeos Vince Lombardi en sus vitrinas, igualando a 49ers y Cowboys.

Juego de comodín: 31-17 vs. Bengals

Juego divisional: 21-18 vs. Colts

Final AFC: 34-17 vs. Broncos

Giants 2007

Si existe un caso que es recordado por muchos de los fans de la NFL es el de la temporada 2007, pues el desenlace de esta campaña nadie se lo esperaba. El equipo dirigido por Tom Coughlin terminó con una marca de 10-6 de la mano de un joven Eli Manning que estaba por demostrar su temple al final del camino que inició contra los Bucs y un triunfo de 24-14. El siguiente paso fue contra un rival histórico y de la división: Cowboys. Un juego disputado que se definió por muy poco le dio el pase a los de Nueva York a la final de conferencia frente a los Packers, a los que también vencieron con lo justo. El Super Bowl XLII disputado en Arizona vio una batalla que en apariencia le daría a los Patriots su cuarto Lombardi y la temporada perfecta, pero Manning y el deseo de trascender lo evitaron para ofrecer uno de los Super Bowls más emocionantes de la historia.

Juego de comodín: 24-14 vs. Buccaneers

Juego divisional: 21-17 vs. Cowboys

Final NFC: 23-20 vs. Packers

Packers 2010

Si bien Aaron Rodgers ya tenía grandes partidos a cuestas, fue hasta esta temporada que demostró su calidad con un trofeo en las manos. El equipo conducido por Mike McCarthy vio el inicio de una gran época en este año, pues terminó debajo de los Bears en la División Central y arrasó en los playoffs. Primero en el juego de comodín, los Eagles cayeron, después los Falcons con un abultado marcador de 48-21 y en el partido que mandaría al representante de la NFC al Super Bowl, echaron a su máximo rival: los Bears, quienes fueron el mejor equipo de la conferencia en la temporada. El nuevo Cowboy Stadium fue el escenario para coronar una gran fase de playoffs ante los Steelers y un Roethlisberger que se quedó con las ganas de llevarse su tercer Lombardi, en cambio, Rodgers ganó el primero de su carrera.

Juego de comodín: 21-16 vs. Eagles

Juego divisional: 48-21 vs. Falcons

Final NFC: 21-14 vs. Bears

Número

3 récords son los que se han suscitado con los Wild Card campeones; Giants y Packers con 1-6, Raiders y Steelers con 11-5 y Broncos y Ravens con 12-4