Nico Castillo le dice por segunda vez que ‘no’ al América

-El representante del chileno aseguró que la intención del delantero sigue siendo ganarse un puesto en Benfica.

Siempre no. Nico Castillo se aferra a permanecer en Europa y de acuerdo a su representante, Arturo Jiménez, la decisión será seguir en Benfica a la espera de convencer al nuevo entrenador. “Hemos recibido muchas llamadas de clubes de México para mostrar interés, pero él no quiere volver, quiere seguir en Europa”, explicó el agente al diario O’Jogo. Las últimas horas de este martes fueron claves en la negociación, pues el América insistió e incrementó la oferta, de manera extraoficial hasta por 15 millones de dólares. Antes de ello, Rayados también preguntó por él. Sin embargo, Jiménez dijo que Castillo espera que la salida de Rui Vitória por el nuevo entrenador, Bruno Lage, le cambie el panorama, aun cuando en el último partido se quedó en la banca, a pesar de que el DT hizo un par de cambios para la delantera sin considerar al andino. “Él quiere lo mismo, quedarse en Benfica y jugar. Ojalá y su situación ahora pueda ser mejor y pueda jugar con la llegada del nuevo entrenador”, agregó Jiménez. La intención por Castillo convirtió el tema en novela de varios capítulos, pues el Benfica ya había accedido a dejarlo ir, por lo que solo faltaba el “OK” del jugador, mismo que no llegó. Durante los últimos días del 2018, varios medios portugueses afirmaron que el jugador consideraba un retroceso volver a México. A pesar de ello, el Piojo Herrera afirmó que el chileno era una de sus prioridades y que de ser necesario harían un gran esfuerzo por él. Sin embargo, la última noticia es un “no” por segunda ocasión.

Mediotiempo

Comentarios

comentarios