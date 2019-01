Funcionarios de Banxico podrán percibir 50% más que AMLO, resuelve SCJN

La medida se aplicará hasta que se resuelva la excepción del artículo 127 constitucional.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) autorizó al Banco de México (Banxico) el pago a sus funcionarios de salarios hasta 50 por ciento mayores al de Andrés Manuel López Obrador, presidente de la república.

El ministro Alberto Pérez Dayán concedió la suspensión en la controversia constitucional que promovió Banxico para la impugnación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

La ley no se aplicará a los servidores de Banxico hasta que la SCJN no resuelva el asunto de fondo y que sus salarios no se fijen con base en la excepción que prevé el artículo 127 constitucional que avala el establecimiento de percepciones mayores a las del presidente, misma que aplica a funcionarios o técnicos altamente especializados.

El gobernador, los miembros de la Junta de Gobierno y los altos funcionarios de carrera de Banxico podrán percibir hasta 2.4 millones de pesos anuales para 2019, es decir 800 mil pesos más que los que gana el tabasqueño.

Reforma

Comentarios

comentarios