“Le importáis una m***da”: Snoop Dogg carga contra Trump en un mensaje a empleados federales

El rapero acusa al presidente de no preocuparse por la clase trabajadora estadounidense, y le responsabiliza de un cierre del Gobierno que ya se ha convertido en el tercero más largo jamás registrado.

El rapero estadounidense Snoop Dogg ha enviado un mensaje a los empleados federales obligados a trabajar sin paga o a quedarse en casa debido al cierre parcial del Gobierno, que dura ya 16 días, en el que los anima a no votar por Donald Trump en 2020.

En un video de Instagram cargado de palabras obscenas, el cantante, crítico habitual del mandatario, afirma que aquellos que voten a Trump para reelegirlo como presidente de EE.UU. son unos “hijos de p**a estúpidos”.

“A todos los trabajadores del Gobierno federal que no se les paga, que se les trata de manera injusta en este momento… es algo tan terrible”, afirmó el cantante, agregando que a Trump “no le importa” la suerte de los empleados.

“No voten por ese tío. Por favor, no lo hagan. Miren lo que hace. Simplemente le importa una m***da”, se lamentó el rapero, que acusó al mandatario de no preocuparse de su base, de la clase trabajadora estadounidense, al llevar al Gobierno a un cierre que ya se ha convertido en el tercero más largo jamás registrado.

La sección de comentarios bajo el ‘post’ no tardó en convertirse en escenario de un feroz debate. Si bien la mayoría de los comentaristas parecían compartir el punto de vista del artista, algunos se preguntaron dónde estaba cuando ocurrió el cierre bajo el expresidente Barack Obama, mientras que otros salieron en defensa de Trump citando los logros de su gestión o responsabilizaron a los demócratas del cierre.

Las críticas de Snoop Dogg surgen en medio del tenso diálogo del Gobierno con los legisladores demócratas ante la insistencia del mandatario norteamericano de seguir adelante con su proyecto de construcción del muro fronterizo con México, para lo que necesita aprobar 5.700 millones de dólares del presupuesto.

Trump reconoció el sábado que “no había habido mucho progreso” en las negociaciones, si bien que este lunes ha calificado de “productivos” los diálogos al respecto.

