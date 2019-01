El Komander no quiere ser vinculado con los narcocorridos

El cantante asegura que la gran mayoría de sus temas son canciones románticas y para bailar.

Alfredo Ríos “El Komander” ya no quiere ser vinculado con los narcocorridos.

El cantante, que al inicio de su carrera cantó todo tipo de corridos relacionados con el narcotráfico, sus últimos temas han sido ya más románticos.

Recientemente tuvo un concierto cancelado en Chihuahua, ya que las autoridades exigían a los organizadores el pago del equivalente a US$100 mil como “fianza”, para garantizar que no cantaría narcocorridos, que son prohibidos en ese estado, algo que molestó al cantante:

“Yo respeto las leyes, si no puedo cantar algo no lo canto, y lamento no haber podido cantar a mis fans de Chihuahua”, contó.

El cantante agregó: “Ni siquiera tengo tantos temas de esos que molestan a algunos, tendré tres o cuatro. Mi carrera se ha desarrollado con la música romántica, música para bailar, música de fiesta. Solo los que conocen bien mi música lo saben”.

