Oposición, con doble discurso sobre Guardia Nacional: AMLO

Los partidos políticos de oposición que se oponen a la creación de la Guardia Nacional tienen un doble discurso porque son los mismos que antes “aplaudieron la represión y las masacres”, recalcó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia mañanera, el Ejecutivo federal defendió su propuesta y pidió a los ciudadanos que no se dejen llevar por informaciones falsas en torno a la Guardia Nacional, ya que no se trata de militarizar el país, sino de garantizar la paz y la tranquilidad y ello no se puede lograr con los 20 mil efectivos con que se cuenta actualmente.

El Ejecutivo federal garantizó que quienes conformen ese cuerpo de seguridad respetarán los derechos humanos.

“Además, lo he dicho en otras ocasiones y lo repito, el Ejército mexicano es un ejército surgido de la Revolución, es un ejército popular, es un ejército leal a la autoridad civil. Los generales, jefes del Ejército, en la Marina no forman parte de la oligarquía para que quede esto claro”.

López Obrador sostuvo que cuando los militares han cometido excesos “ es porque se los ha ordenado siempre la autoridad civil, pero yo nunca voy a ordenar que se reprima al pueblo, nunca le voy a dar esa orden ni al Ejército ni a la Marina”.

Reveló que hoy precisamente el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, le comentó que “están dispuestos y seguramente se va a hacer la convocatoria en su momento a mostrar cómo funciona el Ejército y lo mismo manifestó el secretario de Marina, el almirante Ojeda”.

Explicó que los titulares de Sedena y Marina “quieren que la población conozca cuáles son los procedimientos que utilizan, que se transparente todo lo relacionado a la preparación para evitar violaciones a derechos humanos”. Habrá, sostuvo, uso moderado de la fuerza, de acuerdo a los protocolos para instituciones de seguridad pública.

Inisistió: Yo siempre he sostenido que el soldado es pueblo uniformado, conozco a los familiares de los integrantes de las Fuerzas Armadas, conozco sus pueblos, entonces no debe de haber diferencia”.

El Presidente de la República advirtió que no seguirá con la estrategia fallida en materia de seguridad aplicada en sexenios anteriores. Se propuso la Guardia Nacional, reiteró, porque en la actualidad no hay presencia policial suficiente en los municipios, que cuentan sólo con ocho o 10 policías.

“Necesitamos las 266 coordinaciones territoriales y que en cada coordinación haya de fijo cuando menos 400 elementos, y que se esté vigilando el territorio. Ese es el propósito que tiene crear la Guardia Nacional”.

Por razones de tipo político, “que yo entiendo y, además, son legítimas, los partidos que en el pasado aplaudieron la represión y las masacres ahora resulta que les preocupa lo de la creación de la Guardia Nacional, es un doble discurso”.

Insistió en que la estrategia de administraciones anteriores fue fallida, le pegaron un garrotazo a lo tonto al avispero para legitimarse después de la elección de 2006, y causó mucho dolor esa estrategia y todo esto que estamos padeciendo ahora”.

Ante ello, el Ejecutivo federal pidió a la ciudadanía tener confianza ya que su gobierno va a garantizar la paz y la tranquilidad. “Vamos a estar pendientes para no cometer excesos, respetar derechos humanos, conseguir la paz con justicia. Eso es lo que se está procurando”.

La Jornada

