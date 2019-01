Espera PAN respuestas claras del Presidente para Chihuahua

De acuerdo a lo ocurrido con la reducción del presupuesto federal para Chihuahua y los estados del norte, la mentira difundida sobre la reducción de IVA e ISR general en la frontera, además de la inexistencia de reglas de operación para los programas sociales del nuevo gobierno, el PAN Estatal dejó claro que se esperan respuestas claras y no medias verdades por parte del Presidente de México en su visita al estado.

Lo anterior ante la visita del presidente López Obrador a Ciudad Juárez el día de mañana, motivo por el cuál la líder estatal del PAN, Rocío Reza, dejó claro que el partido y los chihuahuenses en general están esperando posturas firmes respecto a estos temas, ya que existe preocupación e incertidumbre sobre el actuar de la autoridad federal.

“Sabemos que gobernar no es fácil y los problemas se solucionan paso a paso, pero no queremos que ocurran retrocesos como la mentira de decir que bajó el IVA e ISR cuando no es así, el estímulo fiscal que se está otorgando es solo para algunas empresas y mediante una solicitud, no es un beneficio general para la población y el Gobierno Federal no debe mentir o emitir posturas a medias” explicó.

“Otro tema fundamental que debe responder el Presidente es porque no hizo justicia al presupuesto para el estado de Chihuahua, al haberlo dejado al mínimo y sin posibilidades de realizar el mantenimiento de las carreteras ni las obras que garanticen un crecimiento adecuado para el estado”.

Finalmente señaló “También el Presidente debe explicar cómo van a trabajar los programas sociales, tomar en cuenta que no tienen reglas de operación y eso se presta para corrupción y uso político, lo que representaría un grave retroceso para Chihuahua y el país entero, después de luchar durante años por un avance democrático en México”.

Rocío Reza explicó que el partido estará al pendiente de los temas que se tratan en la visita y la manera de abordarlos, para poder definir si realmente existe la voluntad de trabajar por Chihuahua o desde el Gobierno Federal se fomenta la división entre los mexicanos.

