Critica especializada, dividida entre Roma y Shoplifters

Ambas buscan ganar en la categoría de Mejor Película Extranjera; encabezan puntuaciones en sitios como Metacritic y Rotten Tomatoes; Alfonso Cuarón busca darle la segunda estatuilla a México.

Roma, la película de Alfonso Cuarón, se encuentra entre las favoritas de los críticos, junto a la cinta Shoplifters, de Hirokazu Koreedad, ambas compiten para ganarse la estatuilla a Mejor Película Extranjera en los Globos de Oro, el próximo domingo.

El filme protagonizado por Yalitza Aparicio cuenta con 96 por ciento de aprobación de los críticos en Rotten tomatoes y Metacritic; mientras que el de Hirokazu Koreeda tiene 99 en Rotten tomatoes y en Metacritic, 93 por ciento.

El filme de Cuarón busca hacer historia como la segunda película realizada por un mexicano en ganar en esta categoría. Hace 60 años, Tizoc, dirigida por Ismael Rodríguez, fue la primera cinta en darle a México la primera estatuilla como la Mejor Película Extranjera.

Para el realizador mexicano, éste sería su segundo Globo de Oro. En 2013 se alzó con un premio por Gravity, filme que lo llevó a ganarse dos estatuillas en el Oscar por Mejor Director y Mejor Montaje.

El Dato: Otros mexicanos que se han alzado con los premios, pero en otras categorías, son Mario Moreno y Alejandro González Iñárritu.

Para el realizador mexicano, Roma ha marcado un hito en su trabajo, ya que con esta película ha obtenido 96 galardones, entre ellos el León de Oro en el Festival de Venecia y los Premios del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York. Además, tiene actualmente 53 nominaciones, puede seguir cosechando más éxitos.

También ha destacado por la recepción que ha tenido en el gremio cinematográfico la actuación de Yalitza Aparicio, quien a pesar de no ser una actriz profesional, con su papel de Cleo en Roma, se ha llevado las palmas en festivales.

Los otros filmes con los que compite la cinta del director de Y tú mamá también, si bien tienen buena aceptación de los críticos, son superados por Roma. Por ejemplo, la cinta libanesa de Nadine Labaki, Capernaum, en Rotten tomatoes tiene una aprobación de 78 por ciento y Never Look Away del 80. En Metacritic, la primera tiene 74 y la segunda 69 por ciento.

En esta edición de los Globos de Oro Cuarón también compite en las categorías Mejor Guion y Mejor Director. En ésta última disputa con Bradley Cooper (A star is born), Peter Farrely (Green Book), Spike Lee (Blackkklansman) y Adam Mckay (Vice). Mientras que en guion con Barry Jenkins (If Beale Street Colud Talk), Adam Mckay (Vice), Deborah Davis y Tony McNamara (The favourite) y el equipo conformado por Peter Farrelly, Nick Vallelonga y Brian Currie (Green Book).

Justo una de las características interesantes de la filmación de Roma es que los actores trabajaron sin conocer el guion, contó Marina de Tavira a Notimex. “La forma en que se trabajó cada una de las escenas es precisamente lo que hace diferente a la historia. A veces ni siquiera tuvimos una hoja en qué apoyarnos, era el mismo Cuarón quien nos explicaba qué íbamos a decir e iba logrando que poco a poco la escena terminara coincidiendo exactamente como él la tenía escrita”, relató.

UNA VELADA INOLVIDABLE. La ceremonia de premiación de los Globos de Oro se realizará el próximo domingo en el Beverly Hilton Hotel, en California, Estados Unidos. Los maestros de ceremonia serán Andy Samberg y Sandra Oh.

Entre las figuras que se encargarán de entregar los galardones están Lupita Nyong’o, Michael B. Jordan, Harrison Ford, Jammie Lee Curtis y Mike Myers. Fueron anunciados ayer por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que otorga los reconocimientos.

En esta ocasión se creó una nueva categoría a la trayectoria en televisión, el Premio Carol Burnett, será para la misma actriz que lleva su nombre. A sus 85 años ha sido acreedora a cinco Globos de Oro.

Otro que será distinguido es Jeff Brigdes, quien recibirá el Premio Cecil B. DeMille a la trayectoria. El histrión de 69 años ganó un Globo de Oro hace nueve años por su actuación en Crazy Heart.

