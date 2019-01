Mujer británica da a luz a gemelos con 12 días de diferencia

-El insólito hecho ocurrió en Reino Unido; la fémina no tenía idea de que estaba embarazada hasta dos semanas antes del parto de su primer hijo.

Historias insólitas de embarazo hay miles, sin embargo, la que te contaremos hoy seguro será de las más extrañas que alguna vez hayas escuchado.

En Reino Unido una mujer dio a luz a gemelos con 12 días de diferencia, estableciendo el récord de más tiempo de separación en dicho país.

De acuerdo con información revelada por Daily Mail, Vicky Green, asistente de enseñanza en una escuela de niños con necesidades especiales, no tenía idea que estaba embarazada hasta dos semanas antes del parto de su primer hijo.

Mis períodos mensuales se habían detenido, pero simplemente lo atribuí al estrés. Entonces me hice una prueba de embarazo. No me lo podía creer.No tenía una barriga de embarazada en esta etapa. Los médicos dijeron que era porque los dos pequeños habían estado recostados contra mi columna vertebral”, relató la mujer, de 32 años.