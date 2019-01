Las películas más esperadas para este 2019,

Si te gusta el cine la llegada del 2019 te depara grandes estrenos, los cuales prometen convertirse en verdaderos sucesos para la historia de la cinematografía. ¿Cuál es la que más esperas?

Toy Story 4

Para esta nueva entrega de Disney la vara es muy alta. Lo que vimos en Toy Story 3 hace pensar a más de uno que podría resultar insuperable, así que la verdadera expectativa es ver qué tienen para contarnos Woody y compañía.

Avengers: End Game

La culminación de 10 años de planeación cinematográfica no se puede pasar por alto. La cuarta entrega de los Vengadores promete ser espectacular, sin embargo hay quienes rezan para que no resulta una decepción… Tendremos que esperar cuatro meses para averiguarlo.

Joker

Joaquin Phoenix tiene sobre sus hombros interpretar a uno de los más grandes villanos de los comics, tomando en cuenta que actores de la talla de Jack Nicholson y Heath Ledger dignificaron al personaje con espectaculares actuaciones. Veremos qué tiene para ofrecernos la primer película dedicada enteramente al Guasón.

El Rey León

A lo largo de dos décadas esta historia animada se ha consolidado como una de las favoritas de Disney; ahora, este live-action tiene la gran responsabilidad de no defraudar a millones de cinéfilos que esperan por ella.

Once Upon a Time in Hollywood

Quentin Tarantino es un cineasta que se ha ganado un lugar privilegiado en el gusto de la gente. Su más reciente película promete retratar uno de los crímenes más impactantes en la historia de Estados Unidos y si le sumamos las actuaciones de Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Brad Pitt, Al Pacino, las expectativas son altísimas.

TVyNovelas

Comentarios

comentarios