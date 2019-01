AMLO yerra al reclutar jóvenes cuando la Guardia Nacional aún no es Ley: Romero Hicks y Sicilia

El inicio del reclutamiento de jóvenes para formar parte de las Fuerzas Armadas con miras a integrar a la Guardia Nacional es una acción “prematura y adelantada”, dijo Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, mientras que Javier Sicilia Zardain, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, alertó que el Jefe del Ejecutivo está dando muestras de autoritarismo, pues aún no se discute ni se vota la iniciativa de Ley que busca reformar la Constitución para legalizar la nueva corporación militar.

Aún están en la mesa varios puntos que se deben discutir y las audiencias públicas para su análisis apenas darán inicio el 8 de enero para concluir el 11 y discutirse en sesión a partir del 16 de enero en un periodo extraordinario.

El anuncio que realizó esta mañana Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República, sobre el arranque del reclutamiento de civiles para la Guardia Nacional sin que la Ley haya sido discutida y menos aprobada en el Congreso de la Unión, es grave y le da la razón a sus detractores, dijo Javier Sicilia Zardain, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD).

“Es muy grave y por desgracia este tipo de cosas de Andrés Manuel da visos de su estructura tiránica, como si la única manera de que funcionen las cosas, que el país pueda salir adelante es a partir de sí mismo, por eso hace este tipo de atropellos y dice que no quiere atropellar estos poderes, dice que está dispuesto a escuchar y este temperamento suyo tira todo por tierra. Lo peor del asunto es que le piensa dar razón a sus detractores, cosa que terminará por polarizar aún más las cosas”, argumentó Sicilia Zardain.

Esta mañana el Presidente anunció que este 2 de enero inicia el arranque de reclutamiento para todos aquellos jóvenes que quieran pertenecer a las Fuerzas Armadas para formar parte de las filas de la Guardia Nacional. En un periodo de tres a cuatro años, dijo, se debe contar con la participación de 50 mil elementos que se encarguen de la seguridad pública en las coordinaciones territoriales propuestas por la nueva administración.

Para este año el Gobierno federal prevé el reclutamiento de 21 mil 170 jóvenes; 14 mil 833 por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y 6 mil 337 por Secretaría de Marina (Semar). Para 2020 y 2021 la Sedena reclutará 14 mil 430 y 14 mil 400 elementos respectivamente.

El anuncio no fue bien recibido ni por la oposición en la Cámara de Diputados y tampoco por activistas como Sicilia Zardain, quien desde la trinchera de las víctimas de la violencia ha pugnado por la desmilitarización del país y por la paz.

“Andrés Manuel tiene que cuidarse y dejar que los poderes y las organizaciones discutan el tema. Él lanzó la idea, es su idea, pero no debe imponerla, además las condiciones no están para que se imponga una excesiva militarización del país. Asume una postura dictatorial haciendo a un lado la inteligencia del país, a los poderes; lo que nos va a llevar a un desastre mayor”, consideró el poeta.

Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, opinó que el anuncio de López Obrador es una decisión prematura y adelantada, pues el inicio del periodo extraordinario para discutir la ley que permitirá la creación de la Guardia Nacional arranca hasta el 16 de enero en San Lázaro.

“Está previsto un periodo extraordinario el miércoles 16 de enero en San Lázaro y al día siguiente en el Senado, cualquier acción previa es prematura y adelantada”, dijo Romero Hicks.

El panista recordó que Mario Delgado Carrillo, coordinador de la bancada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, anunció el 28 de diciembre el calendario de audiencias públicas para analizar la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que creará la Guardia Nacional.

De acuerdo con Delgado Carrillo las audiencias se desarrollarán entre el 8 y el 11 de enero y contarán con la participación de gobernadores, alcaldes, expertos en seguridad pública y miembros de las organizaciones no gubernamentales.

El coordinador de la bancada del PAN precisó que la iniciativa presentada por Morena debe revisarse en varios aspectos importantes para garantizar que sea una propuesta completa.

“Pasar las pruebas de derechos humanos, mando civil y adscripción civil, no militar; mando coordinado con policías locales, no único; fortalecimiento de capacidades locales y certificación de policías; control de los centros de inteligencia C4 y C5 por la autoridad local, no federal; cuidar y conservar las facultades de investigación a ministerios públicos; cuidar competencias de actuación”, enumeró.

“Y lo más importante: construir una estrategia integral de paz y justicia, no combatir la inseguridad, construir la seguridad. Una posible Guardia Nacional por sí sola no es solución al reto que enfrentamos”. agregó el legislador federal.

AMLO: “DESBORDAMIENTO ABSURDO”

Javier Sicilia dijo que López Obrador ha caído en un “desbordamiento absurdo apoyado en sus 30 millones de votantes”, frente al desconcierto y descrédito del resto de los partidos políticos.

El escritor consideró que el mandatario se “siente seguro por la mayoría en la Cámara” y que por eso se adelantó a lanzar la convocatoria para reclutar civiles para la Guardia Nacional, sin que la reforma que le dará legalidad a la agrupación militar esté aprobada.

“Pero no es un asunto de mayoría, de voluntarismo; es un asunto de que se está jugando el destino de la paz y la justicia de este país y que las voces de los expertos en este tipo de temas tienen que ser escuchadas. No hemos dejado de estar insistiendo en una ruta crítica de salida del Ejército y una ruta de cuándo, cómo y en qué periodo tendremos una verdadera policía, porque lo que nos está lanzando con este mensaje y esta insistencia en la Guardia Nacional es que la guerra va a continuar y que no le importan las víctimas, que va a profundizar de una manera mucho más terrible lo que ha sido un error en las administraciones pasadas”, dijo.

Sicilia Zardain añadió que el convocar a civiles para formar parte de la nueva agrupación es un disfraz de la militarización del país.

“Está tratando de darle una legalidad al Estado de excepción que hay está desde que [Felipe] Calderón sacó al Ejército a las calles y que continuó Enrique Peña Nieto. Pero ahora es más brutal, no hay equilibrios civiles: el único civil que puede equilibrar este asunto es él, es el Presidente de la República; pero, ¿qué va a pasar si ya no está el?, ¿si se enferma?, ¿qué va a pasar cuando cambie el régimen? Le está dando toda la autorización al Estado de excepción, a los militares para que dominen el territorio mexicano a parir de una violencia extrema”, argumentó.

Sicilia no es el único que se ha preocupado por el poder sobre la Guardia en el Presidente. Al interior de las filas de Morena la iniciativa ha enfrentado resistencia, como la de Tatiana Clouthier Carrillo, Diputada federal por la fuerza política y ex coordinadora de campaña de López Obrador.

Tatiana pidió el pasado 18 de diciembre replantear la iniciativa durante un encuentro de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados con Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, al argumentar que su contenido no era lo que se le había prometido a la población durante el proceso electoral de la elección presidencial de este año.

“Decía (Alfonso Durazo) muy claramente ‘desechamos la propuesta de campaña, recorrimos el país y dijimos otra cosa y 30 millones nos dieron la confianza porque dijimos otra cosa, y hoy les estamos diciendo que no’. Entonces yo me pongo ahí y me da nervio y empiezo a preguntarme ¿por qué tan pronto y por qué en la Constitución?”, dijo ese día.

Durazo Montaño precisó que si el Congreso no aprobaba la creación de la Guardia Nacional, el Ejército sería regresado a sus cuarteles, a lo que Clouthier contestó: “nos amenazan que nos van a quitar a los militares y se vuelve una parte muy preocupante”.

Esta mañana SinEmbargo le preguntó a López Obrador sobre la preocupación de su ex coordinadora de campaña y contestó que “para que quede claro” la Guardia Nacional la planteó en uno de sus libros un año antes de la elección presidencial.

“Está en mi libro, aprovecho para darle difusión aquí, donde no nos escuchan, se llama: La Salida. Decadencia y Renacimiento de México”, dijo.

Y agregó: “pero vuelvo a lo mismo, aunque parezca disco rayado, somos libres: todos podemos expresarnos, manifestarnos”.

Para Sicilia Zardain la explicación de que el tema de la Guardia Nacional esté en su libro, no fue suficiente.

“Se comprometió públicamente a que tenía que salir el Ejército de las calles, ahora da una muestra contraria a eso y genera un ambiente de desconfianza y polarización que no será sano ni para su Gobierno, ni para su Cuarta Transformación, ni para nadie. Ahí están los videos. No nos puede mentir que lo que está haciendo era parte de su campaña, aunque esté en su libro, es una gran traición pública a sus argumentos de campaña: esta militarización, el silencio y abandono en el que han metido las víctimas, cuando se comprometió a hacer justicia, habla de una guerra”, dijo.

