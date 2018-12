‘Dorados no tuvo ni la delicadeza de llamarnos’; reveló auxiliar de Maradona

La directiva de Dorados no buscó la renovación de Luis Islas ni de Mario García, auxiliares del Diez, quien sigue sin reportarse.

Mientras Diego Armando Maradona sigue sin reportarse con Dorados pese a que ya empezó la Pretemporada rumbo al Clausura 2019, la directiva ya le “desarmó” el equipo de trabajo con el que llegó, dado que no mostró ningún tipo de interés en mantener a los ahora exauxiliares del Pelusa.

Luis Islas, quien fungió como la mano derecha del Diez durante el torneo pasado en el que llegaron hasta la Final, relató a Mediotiempo que después del 2 de diciembre -día en el que perdieron la Final ante el Atlético San Luis- ni el dueño del equipo, Jorgealberto Hank Inzunza, ni el presidente, José Antonio Núñez, lo buscaron a él o a Mario García, el otro auxiliar, para continuar en el proyecto.

“En ningún momento (los dirigentes) tuvieron la delicadeza de llamarme para decir: ‘profe, nos sentamos, nos escuchamos, no’. Es más, Diego al otro día de la Final se regresó a Argentina, yo me quedé hasta el jueves (de esa semana) porque yo estaba con mi familia (en Culiacán). Evidentemente uno tiene que entender que no hay ningún tipo de intención de que uno continúe”, señaló vía telefónica desde Argentina, donde pasa las fiestas decembrinas.

Cuestionado sobre el porqué Maradona aún no se ha reportado con el equipo de Culiacán o si el hecho de que la directiva no haya renovado a sus auxiliares provocó que el argentino ponga en tela de juicio su regreso a México, Islas se negó a dar una explicación más allá de que aceptó que habla con su compatriota todos los días.

“Diego es mi amigo, lo quiero, lo adoro, lo respeto, nos queremos, pero yo hablo por mí, yo no puedo hablar por Diego; Diego habla por Diego. Ayer hablé con él, trabajamos aparte, juntos muy bien y los resultados aparecen. Lamentablemente yo no tengo contrato con Dorados, entonces como entrenador de fútbol empiezo a ver otras opciones”, expuso.

“Con Diego ayer hablé, hablo todos los días, pero esto es algo profesional. Con Diego somos amigos y vamos a seguir trabajando y que sea por mucho tiempo más. Yo como profesional, como técnico de fútbol, no puedo presentarme a trabajar si no tengo un contrato, es decir, no soy técnico de Dorados, no hay mucho más para hablar; esto está así de claro”.

Islas cree que la directiva de Dorados consideró que ni él ni Mario García eran necesarios e incluso le llamó la atención que sean los dirigentes los que armen al equipo y traigan a refuerzos como Amaury Escoto y Rubio Rubín Méndez, al parecer sin la anuencia de Maradona, quien lleva casi un mes fuera de México y quien en caso de continuar tendría un nuevo equipo de trabajo con José Altieri como preparador físico, Gastón Romero como entrenador de porteros y José Marroquín como auxiliar -quien entraría en el lugar de Islas-.

“Ahora resulta que nosotros no tenemos contrato y vuelve a armar el equipo la gente que armó el equipo del año pasado; es muy raro. Pero bueno, es parte del fútbol”, dijo.

“Evidentemente, los dirigentes pensaron que querían armar ellos el equipo y que nosotros ya no éramos importantes y está bien, es una decisión de ellos y está bien que así sea”, agregó.

Agradecido tanto con la afición de Dorados como con la gente de Sinaloa por el cariño que le demostraron, Luis Islas lamentó que no haya podido quedarse en Culiacán, pero aún tiene la esperanza de mantenerse trabajando en México ya que reveló ha recibido ofertas tanto de la Liga MX como del Ascenso MX.

“Yo estuve cuatro días en Culiacán para resolver, para ver si había una reunión inclusive de trabajo para armar una Pretemporada; eso no existió. Yo después me quedé una semana más en el DF donde con empresarios (representantes), empezaron a aparecer algunas ofertas, algunas posibilidades de trabajo en México, me vine a Argentina a pasar las fiestas pero sí quedó la posibilidad y sería un placer enorme seguir dirigiendo en México. Mi idea era quedarme en Culiacán, quedarme en Dorados, seguir en México, pero finalizó el contrato y listo, a buscar otra opción, así de simple”.

Mediotiempo