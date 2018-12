Concursante de Miss Universo publicó fotos de sus estrías en Instagram

Cada vez son más las modelos y actrices que toman las redes sociales para mostrarse tal y como son, para así invitar a las mujeres a amarse a sí mismas. La última en hacerlo fue la irlandesa Rozanna Purcell, concursante de Miss Universo.

Durante sus vacaciones en Bali, la modelo aprovechó para publicar varias fotos en traje de baño, sin filtros ni arreglos digitales. En una de estas compartió el mensaje “recuerdo la primera vez que noté las estrías cuando tenía 11 0 12 años… durante unos meses pensé que eso era algo especial, tener marcas de reptil que nadie más tenía, y las presumía. Conforme fui creciendo, me di cuenta que no era algo que debía presumir, pues ninguna modelo de revista las tenía y no se las veía a nadie más. Todavía ahora es raro ver una foto sin editar en una revista y todavía me pregunto cómo el cuerpo de las mujeres que veo es tan suave. Solo desde hace dos años puedo caminar con confianza en traje de baño o shorts y no volverme loca pensando que seguramente están viendo mis estrías y celulitis.”

En tan solo un par de días, las fotos reunieron casi 40,000 likes y más de 1,000 comentarios, todos con muestras de admiración y agradecimiento.

La publicación, acompañada por el hashtag #mybodyismine, tiene la intención de ayudar a las mujeres con complejos físicos a entender que todas -incluso las modelos- tienen imperfecciones y deben lidiar con ellas y con su autoestima todo el tiempo.

Rozanna Purcell fue una de las 10 semifinalistas de Miss Universo en 2010 y, desde entonces, se ha dedicado a compartir entrenamientos, recetas saludables e historias de senderismo y aventura por el mundo.