Carlos Salcido se va de Chivas dolido con el cuerpo técnico

Por: La Redacción.

Ciudad de México., 29 de diciembre del 2018.- El futbolista Carlos Salcido se despidió de Chivas con dolor y frustración por la forma en que quedó fuera de la organización al no entrar en los planes del técnico José Saturnino Cardozo, a quien señaló por no hablarle de frente.

“Decidí hacerme a un lado por el trato, no era bueno. No tuve empatía con el cuerpo técnico. Me voy un poco dolido porque no quería salir del equipo así. Esperaba irme dando una vuelta y llorando, no en la salida de prensa”, lamentó el zurdo de Ocotlán.

“Ya no aguantaba. No conozco a alguien que vaya a trabajar y ni siquiera le hablen, donde ni si quiera lo voltean a ver”, agregó.

Con información de Espn.

