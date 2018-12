Chivas quita sueldos y becas a jugadoras con poca actividad

Este viernes se cierran los registros en la Liga MX Femenil, por lo cual prácticamente ya no hay tiempo para buscar acomodo en otra institución.

Un escándalo más estalla en el Rebaño Sagrado por el manejo a nivel directivo. Esta vez, no es con el equipo varonil, sino con el femenil. A pocas horas del cierre de registros, la institución habría avisado a algunas de sus jugadoras que les será recortado el sueldo y retirada la beca escolar, mientras que a otras se les habría dado de baja de forma tajante.

El argumento para tomar esta determinación es la poca actividad que han tenido quienes son acreedoras a esta medida. Futbolistas que a pesar de tener un contrato firmado en su mayoría por tres años, son sujetas de ajustes al término de cada torneo. Así, podrían ver afectado su sueldo que de por sí es corto. Una buena parte del plantel rojiblanco percibe apenas tres mil pesos mensuales.

Además, las jugadoras afectadas sufrirán también a nivel académico, pues la institución les habría avisado que les será retirada la beca universitaria. Chivas tiene convenio con la UVM y ahora a dichas futbolistas se les dificultaría continuar sus estudios. Algunas incluso dejaron la universidad pública para acudir a la que el Guadalajara les provee y así poder seguir entrenando con el equipo.

Para otras, el aviso, según ha trascendido, fue incluso más tajante, pues se les dijo que no entrarán en planes. Pero esto ocurre a solo unas horas de que este viernes se cierren los registros en la Liga MX Femenil. Es decir, ya no hay tiempo para buscar acomodo en otra institución que les ofrezca mejores condiciones laborales.

Así, para quienes el “castigo” por tener pocos minutos de actividad es ver disminuido su de por sí corto salario o la beca escolar, no queda mucha más opción que aceptar y continuar. En cambio, para quienes ya no entran en planes, el aviso un día antes del cierre de registros las deja sin posibilidad alguna. De no llegar a un arreglo con Chivas, tendrían que quedarse sin jugar el próximo semestre.

Esto, como era de esperarse, ha generado profunda molestia en el vestidor del Rebaño Sagrado. El enojo de las jugadoras tiene que ver sobre todo con la forma en que se ha manejado el caso, dando un aviso de última hora, luego de que las jugadoras hicieron ya la pretemporada y dejándolas así sin oportunidad de buscar mejores condiciones en otro club.

Miriam García, una de las máximas referentes del vestidor rojiblanco, publicó un mensaje que encendió la especulación. “Ya no soporto estar aquí, cada día me sorprenden más”, escribió en su cuenta de Twitter. Una hora más tarde, para calmar la tempestad, aseguró por la misma vía que su texto tenía que ver con una “situación personal” y no con lo que vive el Guadalajara.

