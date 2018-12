Spiderman, un nuevo universo que vuelve a la conquista de las audiencias

Divide la pantalla en forma de viñetas con onomatopeyas, usa cuadros dinámicos y tiene secuencias trepidantes que son características en los videojuegos; humaniza a este superhéroe

Tratándose de una producción animada, lo primero que se podría ponderar de la nueva aventura cinematográfica de Spiderman son los alcances técnicos de la propuesta visual; sin embargo, hay mucho, pero mucho más que decir. Y es que se trata de una lúcida y compleja conjunción de códigos de lenguaje, que va de dividir la pantalla en forma de viñetas con onomatopeyas incluidas, y el uso dinámico de cuadros de texto al más puro estilo de los cómics, pasando por los puntos de vista casi imposibles y las secuencias trepidantes usuales en los videojuegos, hasta los explosivos momentos en que por segundos la animación 3D se vuelve 2D para enfatizar la acción, y así construir un homenaje a los más de 50 años de historia de la creación de Stan Lee y Steve Ditko, ambos fallecidos este 2018 y a quienes, por supuesto, también se hace referencia.

Se agradece que los directores Phil Lord y Christopher Miller —responsables de Lego: la película—, además de tener el concepto bien entendido, en el momento indicado dejan de tomárselo demasiado en serio yendo con encanto y descaro, de la comedia y el drama, a la sátira más disparatada. Todo al servicio de un personaje consolidado en la línea de cómics Ultimate de Spiderman, escrita por Brian Michael Bendis, que en una línea alterna reinterpretó las andanzas del héroe arácnido, rellenando huecos de continuidad, dándoles un nuevo look, y sustituyéndole después de más de 100 episodios, por Miles Morales, joven de origen latino que aquí es el protagonista.

Pero lo mejor es que la aventura, mezcla de distintas realidades, rescata los rasgos indispensables del personaje, es decir, el sentido de sacrificio y la tragedia, la naturaleza de la culpa y la búsqueda de la redención, además que tiene un alto grado de humanidad, recordándonos que aquello que hizo que sus aventuras fueran únicas fue que, a pesar de que eran atractivas por los superpoderes, en realidad siempre trataban sobre el joven detrás del traje de superhéroe.

Sin duda Spiderman in to the Spiderverse o Spiderman un Nuevo Universo —por su título en español— debe ser considerada no sólo como una de las mejores películas de superhéroes, ya sean animadas o en live acción, sino como la versión definitiva de Spiderman para estos tiempos, mucho mejor lograda que la de Tom Holland, capaz de enganchar a las nuevas generaciones y dejar satisfechos tanto a los viejos fans como la crítica especializada, no por nada está nominada a Mejor Película Animada en los Globos de Oro, al lado de joyas como Isla de Perros y Mirai, todas muy por encima de las otras películas incluidas, dígase Los Increíbles 2 y WiFi Ralph.

Spiderman: un nuevo universo

Dirección: Bob Persichetti, Peter Ramsey y Rodney Rothman

Guion: Christopher Miller y Phil Lord

País: Estados Unidos

Año: 2018

La Razón

Comentarios

comentarios