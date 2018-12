Dirigente de MORENA tuvo que pedir prestado ante retraso de prerrogativas el IEE

Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., 27 de diciembre del 2018.- Debido al retraso en la entrega de prerrogativas a los partidos políticos por parte del Instituto Estatal Electoral (IEE), el dirigente del Partido MORENA, Martín Chaparro Payán destacó que para poder pagar los sueldos, vacaciones y aguinaldos a empleados de dicho instituto político “se vieron en la necesidad de solicitar un préstamo personal”.

El dirigente estatal de MORENA, acusó al gobernador del estado, Javier Corral Jurado de “tomar la decisión de no entregar las prerrogativas a los partidos políticos, con lo que quien está quedando mal es el IEE, quien tiene la obligación de responder.

De acuerdo con Chaparro Payán el IEE entrega mensualmente a MORENA 460 mil pesos mensuales, cantidad que aunque no es mucha, sirve para la operatividad del Partido, principalmente para el pago de salarios de quienes laboran en las oficinas de este instituto político en todo el estado.

Chaparro Payán destacó que las personas que trabajan en el partido “seguramente pasaron una navidad y un año nuevo malo en el sentido de que no hayan tenido los recursos suficientes para poder tener una cena digna, pues los empleados no ganan mucho dinero y en MORENA no es la excepción”.

De tal manera que, si los partidos no reciben las prerrogativas, el problema de agudiza pues los empleados tampoco reciben su salario, por ello lamentó que Corral Jurado y el IEE estén haciendo presión para que los partidos se vean en problemas para cubrir sus responsabilidades administrativas, refirió Chaparro Payán.

A pesar de la falta de compromiso del IEE para entregar las prerrogativas a los Partidos, MORENA destacó que hasta el momento no ha pensado en solicitar la destitución de Arturo Meraz González, presidente de dicho organismo, solo le exigen que cumpla con sus obligaciones porque “ellos son el garante de estar al pendiente de que funcione y suceda, por ello Chaparro Payán le exhortó a que haga las cosas que están bajo su responsabilidad”.

