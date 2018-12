Concluye rodaje de Wonder Woman 1984

Han finalizado las grabaciones de la secuela de Wonder Woman 1984 y esto fue comprobado gracias a que la hermosa Gal Gadot decidió compartir este momento capturado en una fotografía en su cuenta de Instagram; la película aborda las aventuras de la superheroína de DC Comics, y se estrenará en 2020.

“Lo hicimos de nuevo. A pesar de que la primera vez que filmé a Wonder Woman fue increíble, esta vez fue aún más única y especial”, explicó en el mensaje.

Wonder Woman 1984 se grabó en cuatro locaciones y en tres países diferentes. La también modelo agradeció a todo el equipo de producción involucrado en la filmación, integrado por más de mil miembros.

Gadot expresó sentirse contenta por trabajar al lado de la directora y escritora estadunidense Patty Jenkins, quien externó que siempre la ha motivado para atreverse a buscar la versión más creativa de sí misma.

A pesar de que la filmación fue agotadora y exigente, Gadot se siente satisfecha por tener la oportunidad de interpretar a una de las heroínas más emblemáticas del Universo DC.

Agregó que: “Gracias a todos ustedes por ser los mejores fanáticos del mundo. Estoy tan feliz y emocionada, no puedo esperar para compartir esto con ustedes en 2020”, finalizó la actriz.

