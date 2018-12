Salvo el Chucky Lozano, fue un triste semestre para la legión azteca en Europa

Chicharito retomó su nivel y logró varios goles en el último torneo, otros como Omar Govea se perdieron tras el Mundial.

Aunque varios de los jugadores mexicanos cerraron el semestre como titulares y con goles, hubo otros elementos de la armada mexicana en Europa que tuvieron un primer semestre contrastante, ya sea por lesiones o baja de juego.

Por ejemplo, Andrés Guardado, mediocampista del Betis, era un titular indiscutible en el esquema de Quique Setién, pero el 2 de diciembre se lesionó la pierna izquierda y quedó fuera del equipo por cuatro semanas por lo que volverá hasta enero.

El contraste es el delantero Javier Hernández, delantero del West Ham, quien superó una enfermedad provocada por una bacteria en el bazo y regresó a las canchas en excelente nivel. Chicharito cerrará el año con cuatro goles en ocho partidos, en espera de lo que haga en el “Boxing Day” el próximo 26 de diciembre.

Hirving Lozano parece ser el jugador mexicano más constante y de mejores números en Europa. El Chucky no solo es titular indiscutible en la delantera del PSV, el jugador vivió su primera Champions League donde anotó un gol para provocar la eliminación del Inter además de que lleva 15 goles con su club.

Aquellos que han mantenido su nivel siendo titulares en sus clubes pero sin actuaciones sobresalientes son Héctor Moreno, zaguero de la Real Sociedad, Oswaldo Alanís, defensa del Real Oviedo, Miguel Layún en el Villarreal y el portero Guillermo Ochoa con el Standard de Lieja.

En ese sentido, destaca el trabajo de Néstor Araujo que llegó con el técnico Antonio Mohamed pero tras la salida del Turco ha logrado mantenerse en el cuadro titular con el actual estratega Miguel Cardoso, al grado de tener la confianza de poder enfrentar este fin de semana al líder Barcelona en el Camp Nou, aunque el resultado fuera una derrota.

Caso semejante al de Carlos Salcedo con el Eintracht que este diciembre ha sido titular en cuatro juegos consecutivos tras superar una lesión en el tobillo en septiembre y problemas personales relacionados con su expareja.

Mención aparte merecen el mediocampista Héctor Herrera y el volante Jesús Tecatito Corona, quienes se han vuelto factor para que el Porto sea líder en Portugal y tuviera un cierre perfecto al conseguir la victoria que le dio el título de Invierno a los Dragones.

Los que no ven la suya son Marco Fabián que no juega un partido con el Eintracht desde septiembre pese a que no está lesionado.

Con pocos minutos en el semestre también están Uriel Antuna con el Groningen holandés y el defensaDiego Reyes con Fenerbahce turco, quien desde octubre apenas ha participado en cuatro partidos de Liga y solo como sustituto, pero donde a media semana se estrenó con un gol.

