LA INVOLUCIÓN DE 2018. 2.ª DE DOS PARTES.

A esa regresión, aumento de gasto en deuda, milicia y publicidad y propaganda, así como un caudal de mentiras y promesas sin cumplir, se suma la centralización en áreas como salud y educación que sólo anuncian una vuelta de tuerca con fines electorales para construir una base cautiva, clientelar.

En efecto, como se ha escrito, la estrategia de MORENA y su adalid tropical es enfocar el PEF 2019 con tintes electorales, de cara a las elecciones de 2021 y tiene dos vertientes claramente definidas “por un lado, recortes importantes en el presupuesto de diversas dependencias y órganos autónomos, donde se refleja una intención no únicamente de animadversión, sino también de acotamiento de las capacidades de aquellas entidades que pueden representar divergencias o contrapesos […] por otro lado, un proceso de centralización de diversos servicios […] comenzando por aquellos de salud […] El tema se hace más complejo si, como se mencionó recientemente, ocurre lo mismo con educación, pues eso implicaría otro espacio de gran complejidad para regresar las cosas a como estaban en 1993”.1

Por último, si alguien piensa, distraído, que esto es casual, se equivoca de medio a medio; existe una auténtica confabulación o, para decirlo en las palabras del máximo líder, un “compló”. No se trata sólo de restarle capacidades a las entidades federativas sino de concentrar el poder en unas pocas manos incluidos, aparte de los sindicatos, el Ejército o los medios de comunicación, los poderes del Estado y organismos con autonomía constitucional.

El año pasado, apenas, durante el XXIII Encuentro del Foro de Sao Paulo, “Entre la globalización neoliberal y el proteccionismo imperial”, se perfiló la estrategia general: “La izquierda debe proponerse la toma de todas las instituciones y no solamente la presidencia o las diputaciones. Es importantísimo la toma del poder judicial, los aparatos militares y los medios de comunicación”.2

Es decir, exactamente lo que estamos viendo: incrementos económicos sustanciales para las fuerzas militares o el gasto excesivo en medios de comunicación, por un lado; y por otro, el embate contra el Poder Judicial, por citar un caso.

Estrategia, por otro lado, que no constituye una mera utopía. Venezuela es el mejor ejemplo de esto que afirmo; casi podría decirse que este mandato se ha materializado ya en distintos países con características similares; como se ha escrito: “En algún lugar de Palacio Nacional debe estar la oficina de Nicolás Maduro. Su presencia e influencia es evidente. Cada paso que ha venido dando el gobierno de México, desde antes del 1 de diciembre, es para reproducir los dictados del ‘catecismo chavista’ […] El verdadero objetivo, oculto y disimulado en una retórica de protección a las mayorías, es instaurar un régimen autocrático […] Más allá de la disputa entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial por la disminución de los salarios a jueces y magistrados, está la intención de cumplir con el primer mandato del ‘catecismo’: someter el Poder Judicial”.3

Es decir, ahí están los datos, ahí está la evidencia, ahí está el “programa” (o como se le quiera llamar); quien no quiere ver que no vea pero, por Dios, no vayan a decir después que no se nos dijo. MORENA y AMLO constituyen la amenaza más espeluznante para las esperanzas de este país si de vivir en democracia estamos hablando.

La muerte de la Gobernadora de Puebla, no ayuda. AMLO debe iniciar de inmediato una investigación objetiva e imparcial a toda prueba.

Después de todo, el movimiento que encabeza muy lejos está de ser la llevada y traída 4.ª Transformación; es, si acaso —si de hitos se trata—, una regresión; una involución: “La Involución de 2018”, ni más ni menos.

Escribiendo en mero 24 de diciembre, le deseo a mi escaso público lector una muy, muy, muy Feliz Navidad; que Dios nos guarde.

