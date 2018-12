Las carreras divisionales rumbo a playoffs tras la Semana 16

Lesiones han hecho mella en algunos equipos hacia el final de la temporada, y el número de actuaciones estelares sufrió en la Semana 16, en parte por ello. Aquí te presentamos lo mejor de la jornada.

Quizás la solución es así de simple: erigir un altar en el vestidor para cada quarterback en la liga.

Dejando de lado las bromas, lo de Foles es al mismo tiempo notable como inesperado.

Con una actuación de 35 pases completos de 49 intentos para cuatro touchdowns y una intercepción, Foles condujo a los Eagles a una victoria que mantiene a los campeones del Super Bowl LII vigentes en la carrera por la postemporada que coronará al campeón del Super Bowl LIII.

¿Lo notable? Se trata del segundo triunfo en semanas consecutivas para el relevo de lujo de Philly, después de pasar la mayor parte de la campaña en la banca.

¿Lo sorpresivo? Pocos, si es que los hubo, esperaban ver a Foles jugando a este nivel –al nivel del 2017– después de observar su nivel en la pasada pretemporada y el inicio de campaña, antes de que Carson Wentz reclamara su puesto como titular.

¿La cereza sobre el pastel? Foles sobrevivió a un violento golpe ilegal al pecho, cortesía de Jadeveon Clowney, que le obligó a perderse una jugada pero no terminar el trabajo. Después de someterse a rayos-X al término del encuentro, Foles dijo estar confiado de que estará listo para el cierre de campaña regular.

Ahora, el héroe de la temporada pasada, y Jugador Más Valioso del Super Bowl, regresa al papel que bien conoce, como salvador de los Eagles. Philly requiere ayuda para meterse a la postemporada, pero antes de eso, necesita vencer a los Washington Redskins en la Semana 17. Con Foles al volante, las probabilidades de que eso ocurra han crecido.

Nick Foles espera repetir la magia del año pasado, aunque el grado de dificultad ha aumentado por la posición actual de Philly

MENCIONES HONORÍFICAS

C.J. Anderson, RB, Los Angeles Rams: ¡Vaya relevo de lujo que encontraron los Rams para Todd Gurley! Desempleado hace algunos días apenas, Anderson cayó como anillo al dedo para unos Rams que estaban sin sus dos mejores corredores por lesión. ocupándose de la mayor parte de la carga de trabajo terrestres y respondiendo con una actuación de 20 acarreos para 167 yardas y un touchdown frente a los Arizona Cardinals para asegurar un triunfo divisional de 31-9 y acercarse al aseguramiento de la jornada de descanso en la primera ronda de los playoffs. Y para Anderson, se trató del segundo mayor total de yardas terrestres en un partido de por vida.

Antonio Brown, WR, Pittsburgh Steelers: ¿Cuánto se puede decir de Brown que no se haya dicho ya? El receptor abierto de los Steelers masacró a la defensiva secundaria de los Saints, quemándolos para 14 recepciones, 185 yardas, y dos touchdowns. El resultado final no favoreció a Pittsburgh, que tropezó por 31-28 ante los New Orleans Saints en el Superdome, y la posibilidad de playoffs peligra gravemente. No obstante, los Steelers acudieron a Brown cuando más lo necesitaban y él no les falló.

Dallas se coronó en el Este de la Nacional para sellar su pasaporte hacia la postemporada de la mano de Dak Prescott.

Chris Carson, RB, Seattle Seahawks: Está bien. Lo primero que nos llevamos del duelo nocturno entre los Kansas City Chiefs y Seattle Seahawks, fue el duelazo entre los quarterbacks, Patrick Mahomes y Russell Wilson, con un partido casi perfecto para ambos. No obstante, lo de Carson debe destacarse, incluso, por encima de los pasadores, simple y sencillamente porque esta pieza se basa en los números fríos. De eso se trata. Carson corrió el balón 27 veces para 116 yardas y dos touchdowns, impulsando el triunfo que amarra postemporada para Seattle.

Sony Michel, RB, New England Patriots: No queda ninguna duda de que, cuando hay ataque terrestre, los Patriots son otro equipo. Repentinamente, ya no todo depende de Tom Brady y un grupo disminuido de receptores. Por eso, es significativo que Michel –quien corrió el balón 18 veces para 116 yardas y un touchdown– ante los Buffalo Bills para asegurar una victoria de 24-12. Con la victoria, los Patriots aseguraron su décimo título divisional consecutivo, una marca de la NFL. Uno de los aspectos más impresionantes de la dinastía de New England es su capacidad para incorporar piezas nuevas año con año, y el novato Michel podría convertirse en una clave en el futuro inmediato de los Pats.

Kyle Rudolph, TE, Minnesota Vikings: La campaña de Rudolph ha sido decepcionante, de acuerdo a las expectativas que había respecto a la química que, se supone, desarrollaría con el quarterback Kirk Cousins. No es momento para decretar el fracaso del matrimonio aún, pero no ha sido lo que se esperaba. De cualquier modo, Rudolph escogió un buen momento para despertar. Si la campaña acabara hoy, los Vikings estarían en playoffs gracias al triunfo por 27-9 sobre los Detroit Lions, y en buena parte, la victoria debe agradecerse a las 122 yardas y dos touchdowns que aportó Rudolph en nueve recepciones. El boleto a la fiesta de enero no está asegurado, pero Minny está en buena posición de conseguirlo en la Semana 17.