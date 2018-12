Gael García promociona la cinta ‘Museo’ en redes sociales

Por: La Redacción.

Ciudad de México., 24 de diciembre del 2018.- El actor Gael García Bernal invitó ayer a sus seguidores en redes sociales a disfrutar de la película “Museo”, la cual protagoniza y que ya está disponible por YouTube Premium.

Se tienen que echar a ver esta película. Yes, amigos que no hablan español, you have to watch this movie. Besotes navideños a todos”, posteó en su cuenta de Twitter.