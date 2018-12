Acusaciones en mi contra es por mi actuar en el Pleno del Congreso: Máynez

Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., 24 de diciembre del 2018.- El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (GPPES), Misael Máynez Cano destacó que “hay una coincidencia muy extraña” entorno a estas acusaciones, pues fueron 22 diputados quienes votaron a favor la reestructura de la deuda, el presupuesto de Egresos y a ninguno de ellos se les hace la acusación de haber recibido “dadivas” del gobernador, sino solo a él.

Por ese motivo, Máynez Cano destacó que esa coincidencia entorno a las acusaciones obedece a que él fue el único legislador que exigió que se bajaran las cuentas públicas que se estaban “negociando” y que se tenia la intención de que “no se presentarán ante el Pleno para que fueran votadas”.

Por ello, el legislador por el PES destacó que las acusaciones vertidas en su contra por parte del diputado por MORENA Gustavo De la Rosa Hickerson son falsas y aseguró que “todos sus votos han sido reflexionados”.

“En tribuna he sido el único diputado que he hecho manifestaciones del porque sí o no, en su caso complementado las propuestas cuando el voto es a favor, por ello no me meteré en dimes y diretes, porque el pueblo que Chihuahua no se lo merece”, dijo Máynez Cano.

