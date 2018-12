A Lupita Jones le sale lo racista y lo clasista en discusión en redes

La ex Miss Universo llama “naquito” a usuario y se burla de su aspecto.

Lupita Jones salió en defensa de Andrea Toscano, representante de México en el certamen de belleza Miss Universo, pero la situación se le salió de control y hasta le salió lo racista.

Como la participante de México no pasó de la primer ronda lo que le valió críticas a Jones, organizadora del evento en nuestro país.

“De pronto sí me da mucha tristeza ver como otros países están apoyando más a nuestra candidata que los propios mexicanos. No cabe duda que no hay peor enemigo de un mexicano que otro mexicano”, dice Jones en un video en sus redes sociales, según reseña tvynovelas.com.

Pero los comentarios negativos hacia ella no se hicieron esperar, ofendiendo a a uno de sus críticos cuando éste dijo el vestido que Andrea usó en la etapa de traje de noche argumentando que era un “trapo”.

“Ay, pues es tu gusto, mijito. Ya te quiero ver a ti, ¡Ay, te ves súper naquito!, Híjole, veo sus fotos y cómo se atreven a criticar”, dijo Jones, criticando el aspecto físico de la persona a la que se enfrentaba.

Un aluvión de críticas a Jones no se hizo esperar, donde la llamaron de racista clasista y de cosas peores.

La Botana

Comentarios

comentarios