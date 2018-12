Kate del Castillo regresa y exige indemnización a PGR… de 60 mdd

Por: La Redacción.

Ciudad de México., 22 de diciembre del 2018.- Tras casi tres años sin pisar México, la actriz Kate del Castillo pidió una indemnizaciónpor 60 millones de dólares por daño moral y material, pues acusó: “fui dañada en mi honor y reputación; perjudicaron mis actividades profesionales y no podía volver a mi país por miedo a ser detenida por el Gobierno de México”.

Lo anterior, lo declaró durante una conferencia de prensa que ofreció ayer en la Ciudad de México, luego de aterrizar en el Aeropuerto Internacional y tras la polémica entrevista que el actor Sean Penn publicó en la revista Rolling Stone en enero de 2016.

La actriz acusó que la entonces PGR “simuló mi calidad de testigo cuando en realidad era investigada. Vulneró mi derecho de defensa al llamarme como testigo”.

La intérprete de la serie Ingobernable, acompañada de los abogados Federico Mary-Sanson, Alejandro Rojas y Humberto Ferro Barranda, señaló que fue “víctima” de una persecución por parte del anterior gobierno mexicano y que fue atacada “por el simple hecho de ser mujer”, ya que a los hombres que la acompañaron nunca se les investigó.

“Fui víctima de persecución por parte del Estado mexicano. La PGR filtró información a medios. Es un acto ilegal. Hubo un juicio mediático contra mis derechos. Me presentaron como delincuente

Respecto al juicio que ahora se realiza en Estados Unidos contra el narcotraficante, dijo que no ha sido citada para testificar y que no tiene nada que aportar, ya que durante el tiempo que estuvo en Estados Unidos fue interrogada por agentes. Además reiteró que el actor Sean Penn colaboró en la captura de El Chapo.

“El fiscal dijo que Sean Penn ayudó a su ubicación y posterior captura y yo no estaba al tanto de esa información; ésa es la traición de la que yo hablaba”, expuso.

Dijo no arrepentirse del encuentro con Joaquín Guzmán Loera. “Pude haber hecho mejor las cosas, pero no me arrepiento de reunirme con El Chapo”.

Con información de La Razón.

