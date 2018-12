Los Carolina Panthers envían a Cam Newton a la banca

Cam Newton se dirige a la banca por un problema en el hombro.

Los Carolina Panthers tomaron la decisión de sentar al Jugador Más Valioso del 2015 por, al menos, un partido, con la posibilidad de que sea para el resto de la temporada gracias a un problema que arrastra en el hombro derecho.

El head coach Ron Rivera dijo que Taylor Heinicke iniciará su primer partido de por vida cuando Carolina reciba a los Atlanta Falcons el domingo. Kyle Allen será el suplente de Carolina y Newton estará inactivo.

Rivera dijo que tomó la decisión de sentar a Newton después de reunirse con el propietario David Tepper, gerente general Marty Hurney, médicos del equipo y el propio quarterback en la mañana del miércoles previo a la práctica.

“Fue una buena conversación con Cam y comprendió lo que pensamos detrás de esto”, señaló Rivera. “Está decepcionado y está frustrado. Ustedes lo conocen, él desea jugar”.

Pero Rivera dijo que un “completamente sano Taylor Heinicke” aporta a los Panthers la mejor oportunidad de ganar esta semana. No ha tomado una decisión respecto al status de Newton para la Semana 17 en New Orleans, señalando que el enfoque está en los Falcons.

El head coach de Carolina dijo estar enfocado solamente en el siguiente partido de su equipo, y no en la decisión del propietario del club.

Los Panthers (6-8) han perdido seis partidos en fila y están prácticamente fuera de la competencia por los, al tiempo que Newton ha sufrido con un problema desconocido de hombro. Se sometió a una cirugía en marzo del 2017, y ha sufrido problemas desde entonces.

Los Panthers han limitado sus repeticiones en la práctica por la mayor parte de la campaña, y es raro que lance un balón más de 20 yardas campo abajo en un partido.

Newton inició 14 partidos y tiró para 3,395 yardas con 24 touchdowns y 13 intercepciones. No obstante, tiene apenas nueve pases de anotación contra nueve intercepciones durante la racha negativa de seis juego de Carolina, y ha lucido incómodo en el bolsillo.

Luego de los evidentes problemas de Newton en una derrota de 12-9 ante los New Orleans Saints –el quarterback de octavo año se vio limitado a 131 yardas pasando y no mostró mucha potencia al deshacerse del balón– Rivera decidió desconectarlo.

En el pasado, Newton ha pelado fuerte en contra de la decisión de los Panthers de sentarlo cuando ha batallado con lesiones.

Esta vez fue un poco diferente.

Newton aceptó la idea de tomarse un respiro y recibir algo de descanso sin mucha pelea.

“Pienso que es por la frustración de ello”, dijo Rivera. “Más que otra cosa, él sabe que una vez que le empieza a doler, sabe que se cansa allá afuera. Es duro para él hacer las cosas de las que es capaz”.

Newton no estuvo disponible para dar comentario este miércoles, pero discutió lo difícil que ha sido no saber lo que está mal con su hombro después de la derrota de lunes por la noche ante los Saints. Explicó que no sabe si necesitará cirugía al término de la temporada.

El guardia cuatro veces elegido al Pro Bowl, Trai Turner, dijo “en un sentido, estoy contento de que pueda arreglarse ahora”.

El corredor Christian McCaffrey dijo que Newton ha sido un “guerrero” toda la temporada, jugando pese a un dolor significativo.

Por lo que respecta al veterano amigo de Newton, el centro Ryan Kalil, dijo que por difícil que era la decisión, era una movida inteligente para la organización a largo plazo.

“Sigue siendo un tipo joven y tiene mucho buen fútbol americano en él”, acotó Kalil. “Creo que es importante tener eso correctamente, especialmente en su posición. No es secreto que ha estado sufriendo en el último mes. Me siento mal por él. Me siento terrible por él”.

Heinicke ha aparecido en seis encuentros y ha lanzado apenas cinco pases desde que se unió a la liga en el 2015 con los Minnesota Vikings. Ha entrado para lanzar algunos pases “Ave María” en la campaña para los Panthers porque el hombro de Newton no era lo suficientemente fuerte para colocar el ovoide campo abajo.

El receptor abierto Jarius Wright dijo que otros equipos han sido capaces de defender a los Panthers de una manera diferente con Newton como quarterback, sabiendo que no iba a pasar campo abajo como ha hecho en el pasado.

Wright dijo que los backs defensivos de otros equipos le han confesado “no nos asusta que ustedes lancen profundo”.

“De hecho lo han mencionado en múltiples ocasiones”, dijo Wright. “Así que tener a Taylor allá el domingo mantendrá a todos en alerta”.

ESPN

