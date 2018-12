LA INVOLUCIÓN DE 2018. 1.ª DE DOS PARTES.

Por: Luis Villegas Montes

En innumerables ocasiones he escrito que dos de mis retoños, Adolfo y María, se hallan estudiando fuera de aquí; a reserva de que no falte quién los considere traidores a la patria, o poco menos (dijo AMLO en una de sus conferencias mañaneras que “hay unos que estudian hasta en universidades del extranjero, son hasta doctores, y van a allá a aprender malas mañas […] Me recuerda a la novela de Mario Puzo, de El Padrino, mandaba a sus hijos a estudiar a escuelas del extranjero”1), lo cierto es que creo que el apoyo comprometido, el soporte responsable, es la palanca del crecimiento (de los individuos y de las sociedades).

Mantener a los hijos, o a una sociedad, cautivos, sujetos a la tutela de “el que manda”, bajo cualquier lógica u óptica de poder, merma a futuro cualquier posibilidad de desarrollo de ese individuo, entiéndase persona o sociedad.

Por eso cuando mis hijos manifestaron su deseo, y su aptitud, para echarse a volar, no me quedó más remedio que insuflarles viento en las alas y con mi bendición y mi sostén incondicionales, verlos irse. Eso hice porque en eso creo.

De este modo, con ese ánimo, leo el periódico, veo las noticias, y no me queda más remedio que concluir: ¿cuál es el mejor chiste del 2018? ¡El Presupuesto de Egresos 2019 (PEF 2019)! Lo veo y, no lo puedo evitar, estallo en carcajadas: ¡el bufón que engañó a treinta millones de incautos!

Lo que es peor, lo continúa haciendo con total impunidad; para todos esos que votaron por AMLO ahí les va su primera probadita de realidad (por si no han querido ver las previas): el PEF 2019 incrementa el pago del servicio de la deuda pública en casi un 20% al ascender de 726 mil 800 millones de pesos a 609 mil 311 millones;2 por otro lado, no baja la gasolina, el país no crecerá un 4% (como lo prometió en campaña), no contempla la reducción del IVA del 16% al 8% en la zona fronteriza y tampoco la del 30% al 20% de ISR; y por cierto, de las secretarías que incrementan de manera sustancial su ingreso, se halla la de la SEDENA (entiéndase Ejército, Marina y Fuerza Aérea) con un 15.6%.3 Llamarlo “potenciales instrumentos de represión” ya se me hace mucho, la verdad, pero eso son.

Sin embargo, hablando de ajustes a dependencias y entidades es de llamar la atención que emplee a conveniencia el PEF2019 como “palo” o “papalote”: a unos les recortan las alas y a otros les crecen: a los órganos con autonomía constitucional y a los otros dos poderes les reducen el presupuesto sin remilgos, al INAI, órgano garante del derecho de acceso a la información, le quitan casi 500 millones de pesos; a la CNDH, encargadas de proteger los derechos humanos, 62 millones; y al INE, 8 mil millones; mientras que al Congreso de la Unión le disminuyen un 20% y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un 16%.4

En tanto, extrañamente, a la Oficina de Presidencia sólo le rebajan un 12%; pero (y éste es un “pero” de proporciones gigantescas) las partidas de comunicación social —entiéndase publicidad oficial— no sólo no se reducen, ¡sino que se aumentan en un desmesurado 39%!,5 precisamente cuando el gobierno anterior fue tan atacado por el excesivo uso de recursos en espacios publicitarios; y no sólo eso, sino que AMLO había prometido, en el 29 de los 50 puntos que anunció para la austeridad de su administración sexenal, reducir “en 50 por ciento el gasto de publicidad del gobierno”.6 ¡Ah, pillín!0

