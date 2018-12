“Quería ser rico y tener una fábrica de galletas”: Neymar

El crack se ha sincerado y también ha hablado del valor que le da al dinero o cómo su padre siempre ha sido una figura clave para él.

Neymar es uno de los muchos futbolistas a los que el fútbol les cambió la vida y ha concedido una entrevista al youtuber brasileño Thiago Nigro, especializado en la inversión financiera y más conocido como O Primo Rico, en la que ha recordado las penurias de su infancia y su duro camino a la élite y también se ha sincerado sobre el valor que le da al dinero o cómo su padre, Neymar Santos Sr., ha sido siempre una figura clave para él.

“Siempre tuvimos dificultades en mi familia”

Neymar nació hace 26 años en Mogi das Cruzes, Sao Paulo, y tuvo una infancia marcada por la austeridad en la que algo tan básico como una galleta era todo un lujo que le motivó a querer cumplir un sueño.

“Siempre tuvimos dificultades, pero nunca nos faltó nada básico, tipo comida.Recuerdo decir a mi madre que quería comer una galleta pero que no tenía dinero para comprarla. Ella intentó consolarme. Yo le dije: ‘Voy a ser rico y voy a comprar una fábrica de galletas’, a veces ella todavía habla de esto y llora… “, ha comentado Neymar.

“Vivíamos en la casa de mi abuela, entre tías y primos y abuelos, éramos 9 personas en una casa de tres cuartos. Había muchas dificultades, cuando uno iba a dormir, los demás también tenían que ir porque el colchón era del tamaño de la habitación y cuando ‘bajaba’ era para todos “, ha agregado.

Sus duros inicios en el fútbol

El camino para llegar a ser uno de los mejores futbolistas del mundo tampoco fue nada fácil para él y él mismo lo ha confesado con estas palabras.

“El proceso para ser futbolista es muy doloroso y complicado, te tienes que enfrentar a muchas cosas. Tenía un millón de amigos con más talento que yo y no han conseguido llegar”, ha declarado Neymar explicando también que su mentalidad y su esfuerzo fueron lo que le permitieron llegar a donde está ahora.

“Algunos dicen que no lo consiguieron por falta de oportunidades, pero no creo que sea así: cada día tienes oportunidades de entrenar y mostrar tu fútbol. Entrenábamos los mismos días, teníamos los mismos horarios y jugábamos los mismos partidos, pero yo tenía una mentalidad diferente, lo quería más que nadie y ellos quizás se acomodaron”.

Neymar también destacó la importancia de sacrificarse para llegar a lo más alto haciendo una mención especial a su padre: “En aquel momento estaba triste porque quizás no podía ir con los amigos a ver una película, pero mi padre siempre me decía que estuviera tranquilo porque después el futuro me compensaría. Le estoy agradecido, él fue jugador y me ayudó a tener la cabeza amueblada”.

Además, el crack brasileño ha revelado que su padre también fue fundamental en su juego ya que animó a su entrenador a que jugará con su pierna ‘mala’, la izquierda, y los goles más importantes de su carrera los ha marcado con la zurda.

El valor que le da al dinero y a su padre como su gestor

Con su salario anual de 30 millones de euros en el PSG al que hay que sumar todos sus patrocinios, Neymar es uno de los futbolistas mejor pagados del planeta y ha explicado lo que significa el dinero para él y la tranquilidad que supone para él que su padre sea el encargado de gestionarlo.

“Quien no da valor a un euro no se lo da a un millón. Se tiene que ser inteligente y pensar en las cosas que quieres para tu vida, para tu familia y para tu legado”, decía el ’10’ brasileño.

“Saber que mi dinero está bien cuidado me da más tranquilidad a la hora de jugar a fútbol. Hay gente que tiene asesores, pero en mi caso es mi padre quien lo gestiona todo. No he tenido que buscar a nadie de confianza porque ya lo tengo a él, siempre querrá lo mejor para mí y eso es un orgullo”, añadía Neymar.

