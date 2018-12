Cardozo se avergüenza y se culpa de la eliminación de Chivas

o sabemos aún que les duele más a los chivahermanos, haber quedado eliminados, o haberse levantado a las 7 de la mañana en vano; lo que es un hecho es que siguen sin levantarse del golpe anímico de la eliminación del Mundial de Clubes, y al parecer ya está el primer responsable.

José Saturnino Cardozo habló sobre el partido una vez terminado el encuentro, y como era de esperarse, no estaba del todo contento, al contrario, se sentía avergonzado, decepcionado y triste por como se dio el juego, aceptó toda responsabilidad y error, sabe que varios aficionados tenían esperanzas muy grandes en cuanto a la primera participación de Chivas en un Mundial de Clubes, Cardozo recalcó su perdón hacía la afición rojiblanca aceptando su culpa.

© AFP Cardozo

El futuro del Príncipe Guaraní es incierto, no pudo calificar a Chivas a la Liguilla, y ahora, no dio un buen papel en el Mundialito, así que podemos imaginar que si esto no mejora, Cardozo tendrá sus días contados en el mando de las Chivas.

Por último, Matías Almeyda, perdona a los directivos, no saben lo que hacen, lo que hacían y lo que harán, Chivas tendrá que plantear su próximo torneo, porque el año, ya se les acabó.

