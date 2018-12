Pedro Caixinha envió mensaje triunfal

‘Hay algo que ya ganaste y es respeto’

El estratega señaló que su equipo fue un poco superior a las Águilas en el juego de la Final de Ida.

El título está “tatuado” en la mente de Pedro Caixinha, técnico de Cruz Azul, quien dejó claro que su plantel demostró a lo largo del torneo, así como esta noche, que ellos se encuentran en un nivel diferente, “un escalón arriba” y envío un mensaje a todos aquellos aficionados y críticos de la institución que buscan conseguir el campeonato en este Apertura 2018.

“Nuestro equipo está en un escalón totalmente diferente, hay algo que sí ya ganaste y es el respeto. Cruz Azul está de regreso, está para quedarse y quiere ser el mejor”, señaló.

Asimismo, luego de un resumen del enfrentamiento ante América en la Ida de la Final, el lusitano confesó que hubieron factores muy nivelados como la actuación de los porteros, Agustín Marchesin y Jesús Corona, sin embargo que su equipo fue mejore.

“Fue más disputado que jugado, los dos equipos pelearon mucho y casi no tuvieron oportunidades de gol. La nuestra con esa gran parada de Marche y una última al palo, otra más de Uribe que Corona para bien, fue un partido trabado. Si tienes que elegir a alguien que ha sido superior sería nosotros y ahora a esperar que ahora sí será una Final porque nos encanta jugar este cancha y ahí se tendrá que definir como sea”.

Respecto a la posibilidad de que Andrés Manuel Lopez Obrador, Presidente de México asista el próximo domingo el Azteca para entregar el trofeo al campeón, Pedro aplaudió las acciones de la Liga MX por darle más seriedad dejando a un lado su favoritismo político u opinión.

“No soy político y no tengo nada que ver con la política y me parece un paso importante en lo que debe ser un protocolo. Las personas con cargos importantes ya sea en la Liga o en el país tienen que estar presentes. Yo digo que esas cosas se deben cuidar mucho más, es algo que lanzo desde acá. Me da mucho gusto que se hagan cosas diferentes, que caminen a un tema más protocolario”.