Danna Paola se tatuó la cabeza y pocos entienden qué dice su frase

Danna Paola presumió en su cuenta de Instagram su nuevo tatuaje detrás de la oreja; sin embargo, pocos entendieron el mensaje, pues está escrito en inglés en letra manuscrita.

Y es que mientras la actriz se tatuó “patience”, sus seguidores creyeron que la palabra era “patito”, tal como lo fue su apodo en la telenovela “Atrévete a soñar”, la cual la llevó a la fama.

“Pensé que decía ‘patito’” / “¿qué dice? No le entiendo” / “Debiste tatuarte agüita” / “Al principio leí ‘patético’” / “Creí que decía patito de ‘Atrévete a soñar’”, fueron algunos de los comentarios que recibió la famosa tras publicar su tatuaje.

Además, la famosa explicó el significado de su nuevo tatto:

“Trust the wait. Embrace the uncertainty. Enjoy the beauty becoming. When nothing is certain everything is possible. PATIENCE “.

“Confía en la espera. Abraza la incertidumbre. Disfruta de la belleza transformándose. Cuando nada es seguro, todo es posible. PACIENCIA”.

