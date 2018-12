Instan a que se otorguen mayores incentivos a contribuyentes cumplidos

Diputados locales solicitaron a los integrantes de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública para dentro de las leyes de ingresos de los 67 municipios del Estado se den más incentivos a contribuyentes por pronto pago.

El diputado Benjamín Carrera Chávez, dentro de la exposición del punto de Acuerdo, señaló que es de suma importancia garantizar un equilibrio entre los diferentes sectores de la sociedad, principalmente en el aspecto recaudatorio.

Dado a lo anterior, instó a la Comisión ya citada, para que dentro de las leyes de ingresos de los ayuntamientos de la Entidad, los contribuyentes que paguen el impuesto predial correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019, de manera anticipada y en una sola exhibición, se les otorgue el siguiente descuento:

a) Del 15% durante el mes de enero;

b) Del 10% durante el mes de febrero; y

c) Del 8% durante el mes de marzo.

Para finalizar señaló que tratándose del impuesto predial, se pide que en el cobro de impuesto, derechos, productos y aprovechamientos, el importe que causará el año entrante no sea superior en un 5% en términos reales a aquel enterado durante el presente ejercicio fiscal, tratándose del Impuesto Predial, con excepción de los siguientes supuestos:

a) Exista traslación de dominio de los bienes inmuebles.

b) Exista ampliación, modificación o construcción en los inmuebles que justifiquen la actualización de los valores catastrales.

c) Existan modificaciones en los inmuebles que no hayan sido debidamente manifestadas y declaradas ante las autoridades municipales.

Comentarios

comentarios