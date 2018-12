Jugadores de la Juventus sufren aparatoso choque automovilístico

Varios jugadores de la Juventus sufrieron un aparatoso accidente automovilístico y fueron llevados al hospital Maria Vittoria ubicado en Torino, lugar en el que presentaron lesiones superficiales.

Se trata del equipo filial de la Vecchia Signora, Juventus Primavera, del cual tres integrantes a bordo de un Mercedes Coupé se impactaron contra la policía, por lo que dos elementos de seguridad también resultaron heridos.

Además, los oficiales aseguraron que tras el incidente, los responsables no intentaron darse a la fuga. No obstante, se abrió una investigación para conocer el origen del accidente ya que según los policías, no hubo intención de provocar el choque.

Hasta el momento, la Juventus no ha emitido ninguna postura o comunicado por el accidente de sus jugadores que afortunadamente, no sufrieron golpes de gravedad.

