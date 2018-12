“El perdón y olvido de AMLO estimula la corrupción”: Óscar González Yáñez

El diputado del PT adelanta a Crónica que alista la apertura de hasta 80 expedientes, entre ellos Odebrecht, Caso Colosio y NAIM; asegura que hay consenso con la bancada de Morena y no tienen línea política para frenar el tema.

Para el presidente de la Comisión Anticorrupción de la Cámara de Diputados, el petista Óscar González Yáñez, la amnistía que puso en marcha el presidente Andrés Manuel López Obrador, su “perdón y olvido” para quienes cometieron actos ilícitos nada más no le cuadra, no está de acuerdo, pues considera que eso genera más impunidad. La comisión legislativa ya tiene una lista de 70 u 80 temas y asuntos a investigar o transparentar al menos para impulsar que se finquen responsabilidades contra quienes resulten responsables.

En esa lista, lo mismo está el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, ahora que ya se desclasificó uno de los videos, o investigar a detalles el caso Odebrecht, donde se encuentran involucrados presuntamente funcionarios de alto nivel del pasado gobierno priista, así como el tema de supuesta corrupción en los contratos del cancelado Aeropuerto de Texcoco y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Sé que hay un debate sobre lo que dijo el presidente López Obrador del borrón y cuenta nueva, algunos no pensamos que sea lo más conveniente en función de que el perdón estimula la corrupción. Es una decisión que tiene AMLO de cómo manejar y conducir el país y otros tenemos otra visión de cómo combatir la corrupción y pensamos que el perdón u olvido estimula que otros servidores públicos puedan incurrir en ello”, asegura González Yáñez

El legislador petista revela que será hasta febrero del próximo año cuando se elija al Fiscal Anticorrupción, cargo que está vacante desde hace varios meses y que tiene incompleto el Sistema Nacional Anticorrupción.

“Ya platicamos con el senador Clemente Castañeda, presidente de la Comisión Anticorrupción del Senado y con Ricardo Monreal y están pensando en nombrarlo en febrero”, asegura.

Ello a pesar de que el nombramiento del Fiscal Anticorrupción era de los temas prioritarios para el periodo ordinario que termina este mes.

En entrevista con Crónica, el legislador del Partido del Trabajo, integrante de la coalición electoral que llevó a López Obrador a la Presidencia, adelanta que pese a esa Amnistía de AMLO, la comisión que preside abrirá varias decenas de expedientes vinculados con actos de corrupción u opacidad, para investigar o transparentarlos, según sea el caso.

—¿Van a abrir expedientes?

—Sí, claro, transparentar tema Colosio, investigar Odebrecht, el NAIM, tenemos cerca de 70 u 80 casos enumerados que son de mucho interés para la sociedad y sería de mucho simbolismo que profundicemos las cosas y, en consecuencia, eso va a obligar a los actuales servidores públicos a conducirse con rectitud.

—¿Pero no se corre el riesgo de que la mayoría de Morena en San Lázaro “congele” estos casos en atención a la postura de AMLO de “perdón y olvido”?

—No, ya platiqué con los diputados de Morena y tienen compromiso con la transparencia y combate a la corrupción, estamos convencidos de que es lo más prudente y necesario para el país. No tienen línea política de frenar cosas. Confío en que sí se aprueben y se llegue a donde se tenga que llegar.

—¿No genera más impunidad ese perdón y olvido?

—Sí, evidentemente, respeto la opinión de AMLO en función de las características políticas y sociales de que él quiere construir una sociedad solidaria, respetuosa de valores y principios, pero también la sociedad se siente agraviada por temas que sucedieron y hay que generar la transparencia y que se sancione a quien tenga responsabilidad.

—¿Palpa, molestia entre la sociedad por esta amnistía?

—En la comisión vamos a cumplir con nuestra responsabilidad y vamos a investigar todos los casos, vamos a pedirle a la Función Pública, al Sistema Nacional Anticorrupción, y al próximo Fiscal que al margen de la Amnistía y de las opiniones que tengamos sobre la impunidad y la justicia, se tiene que investigar, es un tema de racionalidad social y estabilidad jurídica. Simplemente se tiene que investigar y se acabó.

—¿No es idílico esto de que ya se porten bien?

—Pues… mira estamos en la construcción de una nueva sociedad, y en esa construcción va a pasar de todo… pero sí tenemos que aspirar y si quieres aspirar a una nueva sociedad, y en ese sentido nos podemos ver hasta idealistas, pero tenemos que estar encaminados hacia allá, cuánto alcanzaremos, hasta dónde llegaremos, pues ya se verá. Ojalá lo alcancemos.

—¿Hay temor de generar frustración en ese sector que votó por su coalicion?

—No, vamos a actuar con mucha responsabilidad y entregaremos resultados.

En el marco del Día Internacional contra la Corrupción que se conmemoró este 9 de diciembre, el presidente de la comisión anticorrupción de la Cámara de Diputados adelanta que ya se trabaja una iniciativa denominada “De confianza Ciudadana” en el marco del combate a la corrupción que impulsará la transparencia y buscará inhibir actos ilícitos.

—¿Que es confianza ciudadana?

—Incorpora cuestiones como el transparentar todos los temas públicos, pues transparentar todas las cosas te lleva a que tengas confianza, y por otro lado buscar mecanismos más eficientes para no permitir la corrupción. La idea no es tanto castigar sino que haya espacios donde el servidor público no se pueda corromper, y construir una relación de no corrupción con empresarios.

