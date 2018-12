“El Gallito Feliz” propuso a AMLO enseñanza obligatoria del náhuatl

-Sugiere el estudio del idioma desde la preprimaria hasta preparatoria; también le deseó suerte al presidente López Obrador.

El cantante Cristián Castro propuso hoy al presidente Andrés Manuel López Obrador que su gobierno haga obligatoria la enseñanza del náhuatl desde la preprimaria hasta preparatoria, así como la difusión de programas televisivos en el idioma de los pueblos indígenas de México.

“No debemos perder quienes fuimos, no podemos contar a México como una nación que nace hace 500 años, tenemos que contar a México como una nación que ya estaba establecida”, señaló el artista mexicano en una entrevista con el programa Al Punto, de la cadena Univisión, que dirige el periodista Jorge Ramos.

El idioma náhuatl es hablado en México por más de 1.5 millones de personas, lo que la convierte en la lengua nativa con mayor número de hablantes en el país, según expertos.

“Mi propuesta número uno es que la materia del náhuatl sea obligatoria a partir de preprimaria, toda la primaria, toda la secundaria y toda la preparatoria y que empiece a haber comerciales en náhuatl, programas en la televisión en náhuatl”

Castro planteó también la idea de desarrollar la “ciudad de la música” que dijo haber iniciado con el pasado gobierno.

“México se forja mucho en canciones, en la nostalgia de las canciones y (en) lo musical que hemos sido los mexicanos. No le quiero poner el museo nacional de la música mexicana porque cuando le pones a algo ‘museo’ la gente no va”, explicó.

Externó su apoyo a López Obrador

El cantante, quien promociona su disco “Mi Tributo a Juan Gabriel”, dijo desearle mucha suerte al nuevo presidente mexicano.

“Quiero que le vaya muy bien. Si le va bien a él, nos va a ir bien a nosotros, Ojalá que tenga buen temple, que tenga buen juicio, que sea justo, ojalá que (sus) fuerzas no se vayan mucho hacia la izquierda”, dijo.

“Hay mucha sensatez dentro de nuestro presidente que la verdad se me antoja mucho respetar y darle un tiempo para dejarlo trabajar. No juzgarlo, no me gustaría juzgarlo ahora y empezar a ver que le podemos ir criticando, yo creo que un año está bien como para hacer una evaluación”, finalizó.

