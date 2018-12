China prohíbe la venta de 7 modelos del iPhone por violar patentes de Qualcomm

Un tribunal chino ordenó a Apple que dejará de vender 7 de sus modelos de iPhone anteriores en su país debido a que la firma habría infringido dos patentes de Qualcomm, informó el diario estadounidense The Wall Street Journal.

Esta prohibición, de acuerdo con reportes de Qualcomm, prohíbe a la firma estadounidense la venta de los modelos: iPhone 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus y X. Aunque no afecta a los dispositivos lanzados este año: iPhone XR y XS Max.

La decisión se deriva de una disputa que inició en enero de 2017. Qualcomm era el proveedor de chips de iPhone desde 2012, cuando lanzó el iPhone 5 con 4G, hasta que la compañía fundada por Steve Jobs tomó medidas legales contra la firma proveedora de módems por deberle mil millones de dólares y la subida del precio de sus productos y patentes.

Qualcomm, entonces, acusó a Apple de violar dos de sus patentes de software para cambiar el tamaño de las fotografías y administrar aplicaciones de la pantalla táctil, beneficiándose de su propiedad intelectual sin una compensación justa, consideró la firma.

El director financiero de Qualcomm, George Davis, dijo en una llamada a inversores en septiembre de este año que Apple tenía la intención de utilizar únicamente los módems de “nuestro competidor”. Sin mencionar directamente a la empresa, podría referirse a Intel.

Actualmente ambas empresas han roto relaciones comerciales pese a que se supuso que Apple utilizaría 30 por ciento de sus procesadores de Qualcomm y el otro 70 por ciento de Intel.

Para sus más recientes lanzamientos, iPhone utilizó el chip A12 Bionic desarrollado con su tecnología Neural Engine. Dicho procesador, asegura la empresa, utiliza el aprendizaje automático en tiempo real para potenciar la experiencia de usuario en juegos, realidad aumentada y fotografías.

“Apple continúa beneficiándose de nuestra propiedad intelectual mientras se niega a compensarnos”, dijo Don Rosenberg, abogado general de Qualcomm, en un comunicado.

Las acciones de Apple cayeron 2.04 por ciento tras la decisión tomada por China a 165.06 dólares por acción mientras que los títulos de Qualcomm se apreciaron 3.64 por ciento a 58.01 dólares.