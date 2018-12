La gente corría de un lado a otro, mientras elementos de la policía antimotines les lanzaba de todo en el centro de Tuxtla Gutiérrez: gases lacrimógenos, toletazos, golpes, patadas. Había niños, mujeres y ancianos desplazados de comunidades indígenas. También jóvenes estudiantes, maestros y burócratas que protestaban contra diversos abusos. El 24 de noviembre pasado, hubo heridos y encarcelados. Fue el día del Sexto Informe de Gobierno. Así se despidió Manuel Velasco Coello de Chiapas: entre protestas y represión.

Pero Velasco Coello ya se había ido de Chiapas semanas antes, no sin una treta bajo el brazo, como lo calificaron diversos analistas políticos. El 28 de agosto pasado pidió licencia como Gobernador para protestar como Senador de la República (un cargo que obtuvo no por votación directa sino por la vía plurinominal).

Y así lo hizo Manuel Velasco, con la polémica aprobación de la mayoría de los senadores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido de quien entonces era el Presidente electo: Andrés Manuel López Obrador, quien, se sabe bien, es cercano a la familia de “El Güero”.

En un mismo día, el 4 de septiembre pasado, el Pleno del Senado negó licencia a Manuel Velasco Coello para que regresara a Chiapas a terminar su mandato como Gobernador, pero luego se la concedió, lo que provocó una discusión caótica de cuatro horas a pesar de que Morena es mayoría en la Cámara Baja. La licencia, apoyada con todo por el Senador morenista Ricardo Monreal Ávila, fue considerada la primera pifia de Morena ya como mayoría en el Poder Legislativo, un movimiento que hasta ahora se les sigue criticando.

Los señalamientos por la decisión del Senado surgen desde varios frentes: incluso en la bancada del partido mayoritario, cinco morenistas se negaron a que Velasco regresara a la entidad a terminar con su gestión. Entre esos legisladores estuvo Blanca Piña Gudiño, Senadora por Michoacán, quien dijo en entrevista con SinEmbargo que las acciones del Gobernador fueron poco éticas, ya que “hizo un traje a su medida” en agravio de la Constitución.

“Yo me opuse a las modificaciones que [Manuel Velasco] hizo a la Constitución para poder disputar la licencia. A la licencia tenemos derecho. Yo me opuse a que los gobernantes “hagan trajes a su medida” y me voy a poner a los gobernantes que acomoden las leyes a su antojo, eso me parece que es una violación a nuestra Constitución. Él modificó la Ley estatal para permitir ser Gobernador y Senador a la vez, eso no puede ser. No puede contestar por qué lo hizo, pero pienso que él es un gobernante que modifica las leyes a su antojo y eso no lo podemos hacer, es anticonstitucional”, insistió Piña Gudiño.