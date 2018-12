Piden diputados plan para obras de mantenimiento y reparación de tuberías

Los diputados que integran la Sexagésima Sexta Legislatura, exhortaron al titular del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Junta Central de Aguas del Estado, para que en el Presupuesto de Egresos 2019, así como en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, se contemple para las obras de mantenimiento y reparación de tuberías, los recursos necesarios que les permitan no sólo abrir el pavimento, hacer zanjas y las reparaciones del servicio público; sino que el mismo se concluya hasta que se deje adecuadamente el pavimento.

Además, el llamado es también para que, al realizarse una obra de infraestructura hidráulica, de mantenimiento y reparación, se deje en el estado en que se encontraba el camino, carretera, terreno o pavimento y así, garantizar un servicio público adecuado y evitar accidentes y peligros por encontrarse las obras inconclusas.

El diputado Lorenzo Arturo Parga Amado, dijo en la tribuna del Recinto Oficial del Poder Legislativo, que además se pide que las obras que en este momento se encuentren en este estado, sean terminadas a la brevedad posible.

Parga Amado, expuso que el sector de los servicios de agua potable y saneamiento, tiene un carácter estratégico en la seguridad hídrica de la sociedad; sin embargo, dijo que presenta debilidades en el arreglo institucional, que ha obstaculizado su crecimiento y distorsiona la percepción de derechos y obligaciones tanto de usuarios como de operadores, que ha generado un ambiente para que los organismos operadores, impongan condiciones para la oferta de servicios que proveen a los ciudadanos.

Informó que al existir participación de diversos organismos operadores, también existe una concurrencia en las atribuciones y confusión en cuanto las obligaciones de cada uno. Y al no ser claro, crea incertidumbre entre los usuarios sobre a qué autoridad debe exigir el cumplimiento de un compromiso o de un derecho.

Dijo que al presentarse esta situación, se ha perdido no solo la calidad, sino que también se ha puesto en riesgo la confiabilidad en los organismos operadores y la seguridad de garantizarle a los ciudadanos en el corto, mediano y largo plazo, la provisión de los servicios de agua y saneamiento, acorde al derecho humano.

Por ello, los diputados aprobaron por unanimidad la iniciativa del legislador.

Comentarios

comentarios